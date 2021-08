Cháy xe chở công nhân hết thời gian cách ly, 11 người may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 16h40’chiều ngày 23/8, xe ô tô khách BKS: 37B - 024.XX do anh Nguyễn Hữu Oanh (SN 1983) điều khiển đang trên đường đón công nhân hết thời gian cách ly tập trung ở điểm Trường Đại học Vinh cơ sở 2 (ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng PCCC&CNCH Nghệ An dập lửa trên xe bị cháy

Khi xe đang di chuyển về trên đường QL15, đoạn qua địa phận xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này trên xe có 11 người, đã nhanh chóng thoát chạy và di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5, huy động 02 xe chữa cháy cùng 14 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt sau đó. Đám cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Tác giả: Sỹ Hòa - Chu Minh

Nguồn tin: atgt.vn