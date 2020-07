Cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương, 3 người tử vong

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: HSL.

Trưa 8/7, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân phát hiện 1 đám cháy lớn tại cơ sở cầm đồ nằm tại giao lộ đường Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp nên hô hoán.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương huy động lực lượng có mặt khống chế đám cháy sau đó.

Vụ cháy khiến 3 người bị kẹt lại bên trong tử vong, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông