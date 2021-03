Cháy quán cà phê Hoa Ban Trắng, người phụ nữ tử vong

Khoảng 0h40 ngày 4-3, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê Hoa Ban Trắng, phường La Khê. Các lực lượng chức năng Công an quận đã lập tức triển khai đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng ngọn lửa chống cháy lan và chữa cháy. Sau gần 15 phút, ngọn lửa đã được dập tắt.

Quán cà phê nơi xảy ra sự cố hỏa hoạn thương tâm

Tuy nhiên bên trong quán cà phê, lực lượng chức năng xác định người quản lý quán là chị T.T.H (SN 1983, quê quán Chương Mỹ, Hà Nội, tạm trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội), đã tử vong do ngạt khói và lửa. Toàn bộ tài sản trong quán cà phê đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 200 tiệu đồng

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện Công an quận Hà Đông cho biết, kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn không có dấu hiệu hình sự. Nhiều khả năng vụ cháy do chập điện. Nạn nhân đi ngủ, khóa cửa bên trong, khi xảy cháy đã không kịp thoát ra ngoài. Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng đơn vị chức năng điều tra, xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô