Cháy lớn trong đêm, thiêu rụi xưởng sơ chế cà phê ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, đêm 27-2, người dân xung quanh phát hiện ngọn lửa bùng phát tại nhà kho chứa bao bì thuộc xưởng sơ chế cà phê nhân của ông Nguyễn Văn Cang và bà Huỳnh Thị Trang ở thôn 8, xã Gia Hiệp.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cháy lớn xưởng sơ chế cà phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã cùng gia đình tìm cách khống chế đám cháy và trình báo lực lượng chức năng. Do nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, khu vực 3 đóng tại huyện Đức Trọng và TP Bảo Lộc (cách vị trí xảy ra hỏa hoạn hơn 40 km) đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Di Linh và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Cháy lớn trong đêm thiêu rụi xưởng sơ chế cà phê ở huyện Di Linh

Đến khoảng 22 giờ 30 phút, sau hơn 2 giờ bùng phát, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khu nhà xưởng chứa bao bì rộng hàng chục mét vuông đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi phần lớn nhà kho với hàng chục tấn cà phê nhân. Nhiều máy móc bị cháy, hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Theo ông Trần Đức Công, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí và hỗ trợ xe chữa cháy trên địa bàn huyện Di Linh để chủ động ứng phó khi gặp hỏa hoạn. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 và khu vực 3 đóng tại huyện Đức Trọng và TP Bảo Lộc cách Di Linh hơn 40 km là quá xa nên khi xảy ra vụ việc thì ứng phó không kịp" - ông Công cho biết.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người Lao Động