Cháy chợ trái phép ở Hà Đông, 7 xe cứu hỏa khẩn trương dập lửa

Ngy 12/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã kịp thời xuất 7 xe cứu hỏa dập tắt đám cháy tại khu đất trống phường Hà Cầu, quận Hà Đông, nơi thường được gọi là khu “chợ 365”.

Hiện trường cháy chợ 365 trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội

Đây là khu đất trống có dự án làm công trình công cộng nhưng bị một số cá nhân lấn chiếm tiến hành dựng nhà hàng, họp chợ gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h46' cùng ngày (12/2) nhận tin báo cháy tại lán tạm chứa hàng hóa cũ của ông Phạm Văn Tuấn (phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), Công an quận Hà Đông đã xuất 3 xe chữa cháy, Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội mỗi đơn vị xuất 2 xe chữa cháy chi viện.

Chỉ trong ít phút có mặt, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy không để lây lan khu vực lán trại tạm bợ kế bên.

Bước đầu xác định nguyên nhân đám cháy do chập điện, tổng thiệt hại khoảng 2,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông