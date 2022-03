'Chặt chém' bệnh nhân 1 phòng khám bị phạt gần 50 triệu đồng

"Chặt chém" người bệnh

Anh Đậu Văn C. sinh 1990, trú tại xóm 7, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị thoát vị đĩa đệm L4, L5, S1 từ lâu. Thời gian gần đây tái phát đau lưng, lan xuống 2 mông, bị đau nhiều.

Được người bạn giới thiệu cũng như tìm hiểu trên mạng xã hội, anh C. biết được Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền (YHCT) Hà Nội, có địa chỉ tại số nhà 28B, đường Trần Quang Diệu, P. Trường Thi, TP Vinh. Ngày 14/3, anh C. đã đến phòng khám này để khám và điều trị.

Tại phòng khám này, anh C. được một người tên Nguyễn Mạnh Tường, xưng là bác sĩ hỏi bệnh tình, (không thực hiện thăm khám), sau đó anh C. được người tên Tường này tư vấn về gói dịch vụ điều trị: chạy sóng máy, vật lý trị liệu, thủ thuật 5-6 lần (điều trị 3 ngày 1 lần), và 15 thang đông y sắc uống với giá 22 triệu đồng.

Sổ khám bệnh của anh Ch và chỉ định điều trị

Vì quá đau cộng với với mong muốn điều trị bệnh nên anh C. đã đồng ý thực hiện gói dịch vụ và thanh toán trước 10 triệu đồng.

"Sau khi nộp tiền tôi được nhân viên phòng khám giải thích về phương pháp điều trị bằng châm cứu, điện châm, cùng với làm thủ thuật châm kim vi sinh vào cột sống để kê cột sống lên cho đĩa đệm trôi vào. Sau đó, phòng khám phát cho tôi thuốc đông y về sắc uống", anh C nói.

Ngày 17/3, anh C. quay trở lại phòng khám này để điều trị tiếp, do anh C. vẫn đau 2 bên thắt lưng nên được người tên Tường chỉ định tiếp tục điều trị vật lý trị liệu trong 3 ngày liên tục, đồng thời yêu cầu anh C. tiếp tục nộp số tiền 12 triệu đồng còn lại, nhưng anh C. không chịu nộp vì mới điều trị đợt thứ 2.

Đến ngày 20/3, anh C. tiếp tục nộp 12 triệu còn lại cho phòng khám này và được một người (không rõ họ tên vì chỉ ký chứ không viết họ tên) thăm hỏi và ghi vào sổ khám bệnh là "bệnh nhân đáp ứng tốt liệu trình.

Phiếu thu tiền của phòng khám chuyên khoa YHCT Hà Nội đối với anh C.

Khi được hỏi về giá cả điều trị bệnh của phòng khám Chuyên khoa YHCT Hà Nội này, anh C. cho biết có nhiều bệnh nhân điều trị ở đây với giá cao hơn 22 triệu mà anh bỏ ra để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm.

Để làm sáng tỏ một số nội dung phòng khám chuyên khoa YHCT Hà Nội áp dụng vào điều trị cho bệnh nhân cũng như về kinh phí điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp y học cổ truyền, phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống đã đến gặp BSCKII Hồ Phi Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tìm hiểu.

Khi hỏi đến thủ thuật châm kim vi sinh vào cột sống để chữa thoát vị đĩa đệm, BS Đông khẳng định chưa bao giờ nghe đến thủ thuật này, cũng như không có trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt. Còn giá thành 22 triệu điều trị cho bệnh nhân C. là quá cao, cao gần gấp 3 lần so với giá điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của công dân, ngày 21/3/2022, Sở Y tế Nghệ An đã ra Quyết định số 374/QĐ-SYT thành lập đoàn liên ngành Thanh tra việc chấp hành các quy định về hành nghề Y-Dược tại các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại: Hộ kinh doanh Phòng khám Y học cổ truyền Hà Nội (Địa chỉ: Số 28B, đường Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Phòng khám chuyên khoa YHCT Hà Nội, có địa chỉ tại số nhà 28B, đường Trần Quang Diệu, P. Trường Thi, TP Vinh. Ảnh chụp chiều 28/3.



Ngày 24/3/2022, Đoàn Thanh tra gồm lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành Thanh tra trực tiếp tại cơ sở này, tại thời điểm kiểm tra phòng khám này vẫn có bệnh nhân quay lại tái khám, điều trị. Kiểm tra thủ tục hành chính, cơ sở này chỉ xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 27A8033620 do Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp đăng ký lần đầu ngày 04/3/2022 do ông Nguyễn Hữu Tam là chủ hộ kinh doanh và Giấy tiếp nhận nộp Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và hẹn trả kết quả do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài ra cơ sở này còn có các lỗi vi phạm khác như không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn Thanh tra yêu cầu cơ sở dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh ( được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh) và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm trên, đồng thời mời chủ cơ sở về Sở Y tế làm việc.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội ngày 24/3

"Sau quá trình nghiên cứu, xem xét các nội dung vi phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phòng khám chuyên khoa YHCT Hà Nội, có địa chỉ tại số nhà 28B, đường Trần Quang Diệu, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An, các lỗi vi phạm nêu trên với tổng mức phạt triệu 47 triệu đồng. Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 28/3/2022". DS CKII Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết

"Khi mắc bệnh, người dân cần đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, các cơ sở y tế có đủ điều kiện, được Sở Y tế thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khám chữa bệnh. Tuyệt đối không nên đến cơ sở chưa được cấp phép để khám chữa bệnh, vì có thể do cơ sở đó về mặt chất lượng không được đảm bảo, hoặc về mặt nhân sự không đúng… để khỏi bị tiền mất, tật mang". Trần Minh Tuệ khuyến cáo.

VIệc tăng cường thanh kiểm tra phát hiện xử phạt những cơ sở như thế này góp phần nâng cao việc quản lý hoạt động hành nghề y dược trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng như giúp cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài công lập có chất lượng.

