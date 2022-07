Chàng trai 16 tuổi đột ngột tử vong giữa đường sau khi uống trà sữa chân trâu

Ngày 24/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nam thiếu niên 16 tuổi nằm bất động và tử vong ngay trước cửa hàng Michelle Bingcheng, đường Tử Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tại hiện trường còn có cốc trà sữa chân trâu của nạn nhân đổ lênh láng ra đường.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc nghi là do bị hạt trân châu mắc tại khí quản dẫn đến nghẹn và sặc.

Theo trang NetEase đưa tin, khi các nhân viên y tế đến hiện trường, chàng trai đã mất đi ý thức và không còn dấu hiệu của sự sống. Sau đó, mọi người đưa em đến bệnh viện cấp cứu song chàng trai vẫn không qua khỏi.

Dù được cấp cứu ngay sau đó, nhưng chàng trai trẻ vẫn ra di mãi mãi. (Ảnh: NetEase)

Cốc trà sữa chân trâu của chàng trai đổ ra đường. (Ảnh: NetEase)

Trước sự việc nghiêm trọng, truyền thồng đã tiến hành phỏng vấn cửa hàng Bingxue Bingcheng - chàng trai mua trà sữa. Nhân viên của Michelle Bingcheng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy cổ họng bị tắc do uống trà sữa của họ. Và nếu đúng là chàng trai tử vong do kích thước cỡ chân trâu trong trà sữa thì chịu trách nhiệm phải là cơ sở sản xuất chân trâu chứ không chỉ mỗi Michelle Bingcheng.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực chức năng địa phương điều tra làm rõ.

