Chán ngấy vợ xinh đẹp và tài giỏi, chồng ngoại tình với cô bạn bán tạp hóa

Chán ngấy vợ xinh đẹp và tài giỏi, chồng ngoại tình với cô bạn. Ảnh minh họa

Lúc mới cưới, ai cũng ngưỡng mộ Tuấn vì lấy được cô vợ xinh đẹp, hiện đại lại vô cùng khéo léo trong giao tiếp, trong khi đó Tuấn chỉ là một chàng trai nhà quê “chính hiệu”, công việc chỉ ổn định chứ thu nhập cũng không cao.

Ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen Tuấn sướng, may mắn khi có một cô vợ như Hoa, thế nhưng khi bước vào cuộc sống vợ chồng, Tuấn mới thấy mệt mỏi về cô vợ chỉ được vẻ bề ngoài. Hoa chỉ biết ăn diện, lười làm việc nhà. Hàng ngày, mặc dù mệt mỏi với công việc ở cơ quan, nhưng khi về đến nhà Tuấn vẫn phải xắn tay vào dọn dẹp, cơm nước. Nếu để cho Hoa làm, cô chỉ oder đồ ăn qua mạng hay đi ăn hàng.

Ở nhà là thế, nhưng trong công việc, Hoa lại rất được lòng sếp và có vị trí nhất định trong công ty. Từ ngày lên chức Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, Hoa ngày càng bận rộn, những buổi ăn tối ở nhà cùng chồng cũng vì đó mà thưa dần. Hai vợ chồng ít có thời gian tâm sự, sẻ chia, nhiều lúc Tuấn cảm giác như hai người bạn sống cùng nhà.

Góp ý nhẹ nhàng với vợ thì Hoa gắt gỏng rằng: “Công việc của em phải thế, chứ có giống như anh, chỉ ngồi yên một chỗ đâu. Đi làm cả ngày căng thẳng lắm rồi nên em muốn nghỉ ngơi”.

Tuấn cảm thấy bất an vì nếu tình trạng này kéo dài thì hạnh phúc gia đình sẽ lung lay. Anh nhờ bố mẹ vợ khuyên bảo, nhắc nhở vợ cũng không xong, Tuấn mệt mỏi vô cùng. Tuấn dằn vặt tự hỏi: “Thực ra cô ấy cưới mình vì điều gì? Mình có điều gì mà cô ấy không vừa lòng, không thẳng thắn góp ý”.

Ảnh minh họa

Trong tâm lý chán trường, Tuấn đi họp lớp cấp 3 thì gặp lại My, người thích anh đơn phương từ thời cấp 3. My là cô gái sống khép kín, lận đận đường tình duyên, công việc cũng trắc trở, tốt nghiệm cao đẳng ngành kế toán nhưng hiện tại chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa. Và sau bao lần gặp nhau để “trút bầu tâm sự”, Tuấn phải lòng My từ lúc nào không hay. My khiến anh say đắm, có cảm giác được quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu. Điều mà anh không tìm thấy người vợ của mình.

Thế nhưng, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra" khi một ngày Hoa đi ăn trưa với đồng nghiệp thì gặp Tuấn tay trong tay cùng người tình đi vào nhà nghỉ. Lúc đó là My vừa ở quê lên thăm Tuấn.

Hôm đó, Hoa rất giữ bình tĩnh, ứng xử thông minh, không làm xấu mặt chồng giữa chốn đông người. Thế nhưng khi về nhà, Hoa như nổi “cơn điên”, cô dằn vặt, đay nghiến chồng, tại sao lại phản bội cô. Tuấn nhận lỗi, xin lỗi, nhưng anh cũng thẳng thắn nói hết nỗi lòng cũng như suy nghĩ của mình. Lúc đó, chỉ thấy Hoa ngồi im lặng, khóe mắt rưng rưng.

Tuấn đau lòng, dằn vặt, đau khổ vì sai lầm của mình. Thế nhưng chính bản thân anh cũng không biết mình muốn gì và nên làm gì. Anh biết, từ tối nay, sau cánh cửa căn chung cư đẹp đẽ kia là những ngày giông bão…

Tác giả: T.N

Nguồn tin: Doisongplus.vn