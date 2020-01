Chân dung tân Phó Tổng giám đốc Cảng Hàng không Việt Nam ACV

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 , Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACV kể từ ngày 15/1.

Tân Phó Tổng giám đốc ACV, ông Nguyễn Quốc Phương.

Ông Phương tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Kế toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich, Anh.

Ông Phương bước chân vào ngành hàng không năm 2004 và từng có thời gian làm việc tại United Airlines, sau đó là Trưởng văn phòng Vietnam Airlines khu vực châu Âu. Đến tháng 12/2016, ông Phương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Jetstar Pacific.

Bên cạnh ông Phương, ACV cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ chức Phó tổng giám đốc ACV, kiêm nhiệm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, kể từ ngày 15/1.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tân Phó Tổng giám đốc ACV (thứ 2 từ trái sang). (Ảnh: ACV)

Như vậy, hiện nay Ban Điều hành của ACV có một Tổng Giám đốc là ông Vũ Thế Phiệt cùng 5 Phó Tổng Giám đốc là các ông Đỗ Tất Bình, Nguyễn Đình Dương, Võ Anh Tú, Nguyễn Quốc Phương và Nguyễn Đức Hùng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV hiện nay là ông Lại Xuân Thanh. Ông Thanh từng giữ chức Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

ACV hiện đang quản lí 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa.

Năm 2019, ACV đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hơn 116 triệu hành khách và 740.000 lượt cất hạ cánh, trong đó phục vụ hơn 2.850 chuyến bay ưu tiên và 291 chuyến bay chuyên cơ. Số chuyến bay bị chậm, hủy do lỗi của các cảng hàng không dưới 1,5%.

Năm 2020, ACV đặt mục tiêu sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc đạt 127 triệu lượt khách, sản lượng hàng hóa – bưu kiện khoảng 1,62 triệu tấn; sản lượng cất hạ cánh phấn đấu đạt 811.700 lượt; tổng doanh thu mục tiêu 21.569 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10.811 tỷ đồng.

