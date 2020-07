Chân dung ông chủ 9x giàu có của kho hàng lậu 'khủng' vừa bị triệt phá ở Lào Cai

Sau hơn 6 tháng theo dõi, chiều 7/7/2020, Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào Tổng kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Trần Thành Phú (SN 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai) cùng em gái của mình điều hành.

Liên quan đến nhân thân của Trần Thành Phú, PV Tổ quốc có liên hệ trao đổi với đại diện Công an phường Lào Cai, thành phố Lào Cai nơi Phú đang cư trú. Theo vị cán bộ đại diện công an phường, Phú là người quê gốc dưới tỉnh Ninh Bình, mới về sinh sống, mua một căn nhà và nhập khẩu tại phường từ tháng 7/2019 đến nay. Căn nhà của Phú mua không phải là biệt thự, nhà vườn gì to lớn, chỉ xây bình thường, cao hơn hai tầng.

Phú có vợ là người gốc Yên Bái, từ khi nhập khẩu về tổ 9 của phường Lào Cai sống đã có ba đứa con. Quá trình về sinh sống, công an chưa thấy Phú có gây gổ, xích mích với ai, cũng chưa vi phạm pháp luật gia đình sống hòa đồng với hàng xóm. "Chúng tôi để ý Phú chủ yếu ở đâu đó dưới Hà Nội là nhiều chứ còn trên này ít thấy xuất hiện...", đại diện Công an phường Lào Cai nói.

Bên trong kho hàng. Ảnh: Internet

Được biết Trần Thành Phú thể hiện là người giàu có chứ không mộc mạc như tên tài khoản Facebook cá nhân “Phú nông dân” của anh ta khi thường xuyên xài hàng hiệu, xe sang như Ranger Roover, Maybach ở TP.Lào Cai.

Chính phong cách sang trọng, thú chơi hành hiệu, xế xịn của đối tượng và hoạt động bất thường của kho hàng đã khiến lực lượng của Tổng cục QLTT nghi ngờ nên đã phối hợp với cục An ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 - bộ Công an theo dõi, nắm bắt từ hơn nửa năm qua.

Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, toàn bộ kho hàng được chia làm 5 khu vực: Bộ phận livestream; chốt đơn; kế toán tài chính; đóng gói và hậu cần. Về cách thức hoạt động, nhóm đối tượng đã thuê một kho hàng đặt ngay tại trung tâm của thành phố Lào Cai và ở vị trí rất khó để phát hiện. Kho này nằm cách cửa khẩu chưa đến 2km. Kho hàng được canh phòng cũng như được bảo vệ rất cẩn mật. Toàn bộ kho hàng được cất giấu ở trong nhà khung thép tiền chế rất kín đáo.

"Chúng tôi đã hỏi những người hàng xóm ở xung quanh kho hàng này nhưng họ cũng không biết có những hoạt động gì đang diễn ra trong kho hàng, chỉ thấy xe tải đi ra đi vào ở trong khu vực. Sau khi các đối tượng đã lập được một kho hàng như vậy thì song song với đó, họ mới tổ chức ra hàng loạt các bộ phận, các tổ nhóm để tiến hành kinh doanh trực tuyến, không có cửa hàng nào", ông Nguyễn Kỳ Minh thông tin thêm với báo GĐXH.

Khi PV hỏi về người em gái tham gia quản lý kho hàng của Phú, Công an phường Lào Cai nói họ không nắm được chút thông tin gì người phụ nữ này.

Anh N. V. M. (30 tuổi, dân buôn bán chuyên nghiệp sống tại thành phố Lào Cai) cho biết, bản thân anh có biết và nghe nhiều về Trần Thành Phú, tuy nhiên, ông chủ kho hàng lậu rộng hàng chục nghìn mét vuông này sống rất kín tiếng, hoạt động làm ăn, buôn bán thế nào anh M. cũng không thể nắm rõ.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn