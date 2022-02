Chân dung cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa bị bắt

Tối 10/2, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 4 thuộc cấp về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

4 thuộc cấp bị bắt cùng ông Hai gồm Lương Văn Hải (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm; Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó Giám đốc Sở Tài chính).

Các bị can bị cáo buộc có nhiều sai phạm xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao Quyết định nghỉ hưu đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải kể từ ngày 1/10/2020.

Trước đó, từ 14h, tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, Công an Bình Thuận.

Đến 19h, đoàn xe dẫn giải ông Hai và các bị can đến Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết - cách trụ sở Tỉnh uỷ Bình Thuận 400 m, thực hiện lệnh bắt.

Ông Nguyễn Ngọc Hai sinh ngày 31/12/1962, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi; cử nhân chính trị; trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp.

Vào tháng 12/2015, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông Nguyễn Ngọc Hai, làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, ông Hai tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Hai từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi, ĐBQH khoá XI (Bình Thuận).

Tháng 1/2021, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai.

Tháng 8/2021, tỉnh Bình Thuận đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Ngọc Hai.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 3/5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện quyết định của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cuối tháng 8/2021, theo yêu cầu của Bộ Công an, Sở Tư pháp Bình Thuận đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng dừng công chứng giao dịch tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 và hai dự án khác cũng thuộc nhóm các dự án trên.

Ngày 14/1/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đại diện VKSND Tối cao cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành xác định hiện trường dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (tên thương mại là dự án Queen Pearl 2) để phục vụ công tác điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định ranh giới tại 3 lô đất 18, 19, 20 có tổng diện tích hơn 92.000m2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất năm 2017.

Vào trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã kết luận về việc UBND tỉnh Bình Thuận giao hàng loạt lô không qua đấu giá, gồm: Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, Hamubay Phan Thiết, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, Trường Mầm non Lê Quý Đôn.

Thanh tra Chính phủ xác định, khu vực đất thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung, sau khi di dời thì còn nhiều hố sâu, tường và bia mộ để lại làm mất mỹ quan và mang yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, dù đã thông báo nhiều lần từ năm 2013-2015.

Từ căn cứ này, UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, đủ điều kiện để xem xét cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị