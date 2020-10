Chân dung 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu cho nhiệm kỳ mới

Từ ngày 21-9 đến 3-10, có 15 tỉnh trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Trong số 15 Bí thư Tỉnh ủy cho nhiệm kỳ khóa mới, có 4 Bí thư tỉnh là nữ, gồm: Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX vào ngày 21-9, các đại biểu đã bầu bà Lê Thị Thủy, Bí thư tỉnh ủy khóa XIX, tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964 tại Nghệ An, là thạc sỹ luật; lý luận chính trị cao cấp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc đoàn Hải Dương. Trước khi được điều động, giữ chức Bí thư tỉnh Hà Nam, bà Lê Thị Thủy đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương và Trung ương.

Từ tháng 6-1992 đến tháng 12-1996, bà lê Thị Thủy là giảng viên trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Từ tháng 3-2001 đến tháng 7-2004, bà Lê Thị Thủy giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 11-2008 đến tháng 10-2010, bà Thủy được bổ nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 11-2010 đến tháng 7-2015, bà giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Từ tháng 1-2016 đến tháng 8-2016, bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Từ tháng 8-2016 đến tháng 7-2019 bà Lê Thị Thủy được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 7-2019, Bộ Chính trị, điều động bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy 50 tuổi tái đắc cử

Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng với 349 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp đầu tiên, bà Võ Thị Ánh Xuân đã tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân (50 tuổi, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang), có trình độ cử nhân Sư phạm, cử nhân Chính trị.

Từ năm 2006 đến 2011, bà Võ Thị Ánh Xuân là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Ảnh: NLĐO

Tháng 1-2011, bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Năm 2013, bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và sau đó giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Đầu tháng 10-2015, bà Ánh Xuân được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 22-10-2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X bầu bà Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 25-9, Bắc Ninh tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Nhân Chiến.

Bà Đào Hồng Lan vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Kinh Môn, Hải Dương, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bà Đào Hồng Lan có trình độ Thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi chuyển công tác về Bắc Ninh, bà Đào Hồng Lan công tác nhiều năm tại bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH). Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách; Chánh Văn phòng bộ LĐ-TB-XH.

Ngày 17-12-2014, Thủ tướng ký Quyết định bổ nhiệm bà giữ chức Thứ trưởng bộ LĐ-TB-XH. Tháng 1-2016, bà Đào Hồng Lan là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 3-2018, bà Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử

Ngày 26-9, tỉnh Lạng Sơn tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, cao học Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - Ảnh: Nhật Bắc

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

Năm 2011, bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Thanh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đầu năm 2017, bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 24-12-2017, theo sự phân công của Bộ Chính trị, bà Lâm Thị Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

