Chân dung 2 Thứ trưởng Bộ Công an vừa được thăng hàm Thượng tướng

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng hai Thứ trưởng Bộ Công an vinh dự được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Ông khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với cá nhân và gia đình mà là niềm tự hào, niềm vui chung đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là các cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, kiến thức và năng lực tốt; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu; có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và và Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ảnh: TTXVN.

Việc quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng hôm nay thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an.

Đồng thời, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng ủy Công an TƯ, Lãnh đạo Bộ Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, công an và nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội một cách chủ động, bài bản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chắc chắn rằng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê Kim Sơn, Ninh Bình. Ông có học hàm PGS.TS và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 5/2020, ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Năm 2014, ông được điều động về làm Phó Bí thư, Phó Bí thư thường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê huyện Kim Động, Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2019, ông từng là Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an. Hiện ông là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị