CEO Đại Nam mải mê livestream, phản ứng của ông Dũng 'lò vôi' ra sao?

Thời gian gần đây, CEO Đại Nam nổi lên với những buổi livestream làm dậy sóng dư luận. Nội dung livestream của bà xoay quanh câu chuyện lùm xùm từ thiện và showbiz Việt.

Mặc dù tính đúng, sai trong câu chuyện còn chưa xác thực nhưng mỗi cái tên được bà nhắc đến trong livestream đều có thể trở thành mồi lửa, thổi bùng lên những tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem

Trong buổi livestream mới đây (14/10), bà chủ Đại Nam đã tiết lộ phản ứng của ông Dũng Lò Vôi khi bà mải mê livestream, bỏ bê chồng con.

Cụ thể, bà cho biết: "Công sức tôi bỏ ra vì tôi thương quý vị, bỏ cả chồng cả con đến 11, 12 giờ đêm. Đến khi không còn một miếng hơi nào, ăn một tí cháo rồi ngủ, sáng hôm sau lại dậy đi làm. Khi tôi đau khổ một mình, tôi khóc một mình, kể cả chồng tôi cũng không dám than. Bởi vì khi tôi than, anh Dũng sẽ nói: 'Em dừng ngay và luôn'. Cho nên tôi sẽ không dám than, ai chửi tôi, ai nói tôi bất cứ gì tôi cũng chịu đựng một mình. Anh nhìn thấy tôi buồn, tôi không vui, tôi mệt mỏi anh ấy cũng biết chứ. Suốt 7 tháng trời mà tôi ngủ một đêm 2, 3 tiếng đồng hồ"





Mặc dù không vui khi bà xã bị công kích, nhưng ông Dũng "lò vôi" vẫn luôn ủng hộ

Có thể thấy, những phát ngôn của nữ doanh nhân không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Có không ít tài khoản tỏ ra bất bình và công kích bà Hằng trước những chỉ trích thẳng thừng của bà. Mặc dù vậy, tuy không vui nhưng ông Dũng vẫn luôn có động thái theo dõi và quan tâm đến bà Phương Hằng.

