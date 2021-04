CEO 8x Nguyễn Viên An: 'Mọi thứ đến với tôi đều rất tự nhiên, YiHeTang cũng vậy'

Việt Nam vốn là nước có văn hoá uống cà phê lâu đời nhưng những năm trở lại đây giới trẻ lại đang mê đắm một loại thức uống khác, cơn bão trà sữa Đài Loan, Trung Quốc đổ bộ và “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt Nam. Yi He Tang là một thương hiệu nằm trong số đó.

Gặp gỡ giám đốc của chuỗi thương hiệu trà sữa Yi He Tang vào một buổi chiều cuối tháng 4, CEO 8x say mê nói về “người thương” của cuộc đời mình, về trà sữa Yi He Tang, nữ doanh nhân Nguyễn Viên An.

Ở tuổi 30, chị đã gây dựng thành công cho mình chuỗi cửa hàng trà sữa nhượng quyền, một điều mà không nhiều người làm được. Sự khiêm tốn, ham học hỏi mọi lúc mọi nơi, luôn đặt 100% tâm huyết vào mọi việc mình làm dù là nhỏ nhất khiến cho ai khi tiếp xúc với chị cũng phải cảm phục người phụ nữ này.

Nguyễn Viên An - Nữ giám đốc của thương hiệu trà sữa đang "làm mưa làm gió" tại Việt Nam Yi He Tang

Đam mê du lịch nhưng học xây dựng công trình, cuối cùng gắn bó với Yi He Tang

Từ nhỏ, cô gái Nguyễn Viên An vốn đã có niềm đam mê to lớn với du lịch nhưng sau đó lại chọn học xây dựng công trình nghề của ba, rồi ra trường đi làm cho một doanh nghiệp ở vị trí chuyên viên đối ngoại với một mức lương ổn định. Tuy nhiên, ổn định không đồng nghĩa với việc mình thoả mãn với công việc đó.

Câu chuyện bắt đầu khi chị cùng chồng về quê nhà Trung Quốc, lần đầu tiên được nếm thử Yi He Tang, chị đã rất hài lòng. Hài lòng ở đây không chỉ là hương vị, mà còn ở hình thức cốc đựng, nụ cười của nhân viên, sự chuyên nghiệp của hệ thống. Chị không bao giờ nghĩ, sau chuyến đi đấy chị sẽ gắn bó mình với cốc trà sữa, chị tìm được Yi He Tang một cách tự nhiên, cũng giống như Yi He Tang “nhận ra” được chị trong rất nhiều người.

“Người ta nói, những người yêu nhau rồi sẽ tìm về với nhau, giống như chị đã tìm được Yi He Tang. Chị không xem đó là cái nghề đơn thuần, mà đó là thứ chị muốn gắn bó cả đời, là thứ “tình yêu” chị luôn mong ước. Chị yêu Yi He Tang như yêu một người đàn ông, nâng niu, trân trọng và phát triển nó”, nữ giám đốc chia sẻ.

Nữ CEO 8x quyết tâm theo đuổi bằng được đam mê của mình

Tại sao lại là Yi He Tang?

Ban đầu, chị tự mình làm tất cả mọi việc. Khi học pha chế, chị lại càng có lòng tin vào quyết định của mình. Trà sữa của Yi He Tang luôn luôn tươi ngon, trà được sử dụng trong vòng 4 tiếng, có thế mới cho ra được hương vị đúng nhất. Chính sự khắt khe trong quá trình tạo ra một cốc Yi He Tang đã khiến cho nữ giám đốc trẻ Viên An bị thuyết phục và lựa chọn thương hiệu này.

Một cốc Yi He Tang “chuẩn vị” ra đời, không chỉ là lời bảo chứng cho chất lượng mà đó còn là sự tôn trọng dành cho khách hàng, đó cũng là tôn chỉ trong kinh doanh của chị.

Hương vị của trà sữa Yi He Tang thuyết phục chị ngay từ lần đầu tiên nếm thử, cũng là cơ duyên khiến cho chị gắn bó cả đời với nó

Đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ

Khó khăn lớn nhất đối với một thương hiệu đó là làm sao khẳng định được mình trong một thị trường đang dần bão hoà. Đó cũng chính là khó khăn lớn nhất của Yi He Tang khi mà cửa hàng trà sữa ở Việt Nam mọc lên như nấm, chưa kể rất nhiều những cửa hàng nhượng quyền thương hiệu không chính thống bán sản phẩm có chất lượng không cao làm ảnh hưởng đến uy tín của dòng trà sữa Đài Loan được mua lại thương hiệu.

Chị cho rằng, muốn thành công thì phải chấp nhận đương đầu với thách thức, trải qua càng nhiều thách thức, thành công sẽ càng lớn. Trong khó khăn tìm ra cơ hội, chị tâm niệm sẽ phải biến Yi He Tang thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng giữa một thị trường có quá nhiều những cái tên xuất hiện.

Đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ, đặt mình vào vị trí của nhân viên để điều hành, đó là cách mà chị làm chủ chuỗi cửa hàng trà sữa trải dài khắp Bắc Trung Nam của mình.

Muốn nhân viên phục vụ tốt cho khách hàng thì bản thân mình phải đối xử tốt với nhân viên, chị luôn nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ điều này, từ những điều nhỏ nhặt như vậy, người phụ nữ vừa bước qua tuổi 30 này đã gây dựng thành công thương hiệu trà sữa của mình tại Việt Nam, ghi đậm dấu ấn trong lòng khách hàng không chỉ bởi hương vị mà còn bởi sự chuyên nghiệp của cả hệ thống.

Để có được thành công ngày hôm nay, hơn ai hết chị hiểu rất rõ cần phải đổi mới liên tục, phải tiếp thu cái hay. Thực đơn của Yi He Tang được chị chuyên tâm phát triển, nhiều loại đồ uống mới được nghiên cứu để đưa tới khách hàng.

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, một tỉnh lẻ còn nghèo, hơn ai hết chị muốn được cống hiến cho quê hương của mình, mới đây chị đã đưa Yi He Tang về với quê hương Nghệ An, đúng như mong muốn lâu nay của mình, tạo ra cơn sốt trà sữa nướng trong giới trẻ thành Vinh.

Cửa hàng trà sữa Yi He Tang mới mở tại thành phố Vinh

Viên An, pháp danh sư thầy đặt cái tên này cho chị với mong muốn chị sẽ có một cuộc sống viên mãn, bình an. Dù đã lựa chọn con đường chông gai hơn, nhưng đúng như tâm niệm của mình, đủ yêu thương hoa sẽ nở, đủ đam mê nhất định sẽ thành công, giờ đây chị đã là cô gái có tất cả đúng như cái tên Viên An của mình. Chị xinh đẹp, hiền hòa nhưng cũng vô cùng quyết đoán, giống như ly trà sữa Yi He Tang, ngọt ngào, quyến rũ, đã uống một lần sẽ khó quên đi hương vị của nó.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn