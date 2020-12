Cầu thủ Brazil đánh nhau như phim, trọng tài rút ngay 9 thẻ đỏ

Your browser does not support the video tag.

Fluminense là đội chơi tốt hơn và dẫn trước Athletico 2-1 đến phút 90. Phút 90+3, tiền đạo Joao Neto của Fluminense trả đũa cầu thủ đối phương sau khi bị phạm lỗi. Tình huống này khiến các cầu thủ Athletico nổi điên, lao vào đánh đấm túi bụi đội đối thủ.

Đỉnh điểm của màn ẩu đả là việc cầu thủ Gabriel của Athletico lao ra từ ghế dự bị rồi tung cú đá song phi khiến Joao Neto ngã ngửa. Cú đá của Gabriel để lại vết thương lớn trên mặt của Neto.

Trọng tài chính Leonardo Sígari Zanon đã rút đến 9 thẻ đỏ dành cho cầu thủ hai đội trong đó có 5 cầu thủ Athletico và 4 cầu thủ Fluminense. Trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút và cuối cùng kết thúc với chức vô địch dành cho Fluminense.

Tiền đạo cánh Kaka thay mặt CLB Fluminense xin lỗi người hâm mộ sau sự cố.

“Tôi muốn thay mặt các đồng đội xin lỗi vì vụ ẩu đả cuối trận. Nhưng vụ việc sẽ không làm hoen ố chức vô địch U17 của đội”, Kaka nói.

Liên đoàn bóng đá Brazil đang thảo luận để đưa ra thêm hình phạt cho hành vi phi thể thao kể trên.

