Cau tăng giá gấp đôi, nông dân Tây Nguyên thu hàng trăm triệu

Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa có thông báo người dân cảnh giác về tình trạng trộm cắp cau diễn ra thường xuyên. Theo Công an huyện Cư Kuin, cau chủ yếu được trồng xung quanh vườn rẫy, ven đường là khu vực vắng. Do đó, người dân không thể trông coi, bảo vệ tài sản. Đồng thời, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn dẫn đến tình trạng các đối tượng trộm cắp trộm cắp quả cây cau và cây cau giống xảy ra nhiều. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, lơ là, mất cảnh giác của người dân vào ban đêm hoặc không có mặt tại nơi trồng cau, việc chiếm đoạt tài sản diễn ra dễ dàng, nhanh chóng. Các đối tượng điều khiển phương tiện, chủ yếu là xe máy đi dọc các tuyến đường, khu vực vườn, rẫy trồng cau hái cả buồng hoặc nhổ cây cau giống.