Cặp vợ chồng chi 120 triệu tự cải tạo lại căn nhà nhỏ trên Đà Lạt, bất ngờ nhất là màn "lột xác" không gian bếp

Vợ chồng chị Loan hiện đang làm việc và sinh sống tại Đà Lạt. Chồng chị là công an còn chị Loan thì đang quản lý một tiệm spa. Hai vợ chồng cùng tích cóp mua lại căn nhà nhỏ này với diện tích 4,5 *14m.

Sau khi mua nhà, tài chính không còn nhiều nên 2 năm sau khi có em bé, vợ chồng chị mới quyết định sửa lại nhà, cũng để có nhiều không gian hơn cho bé hoạt động, vui chơi. Nhà hoàn thiện sau 1 tháng, chi phí gói gọn trong 120 triệu tiền sửa chữa, chưa tính đồ nội thất.

Không gian phòng khách trước và sau khi cải tạo



Chị tẩy màu nâu của bậc thang cũ và giữ hoa văn gỗ thông bằng cách sơn bóng

Vì kết cấu nhà khó đụng chạm nên chị Loan chỉ gia cố lại. Chị gia cố thêm sắt cho gác chắc chắn hơn, sau đó lót tấm Cemboard để đổ sàn không bị rung. Chị cũng ngăn lại các phòng, chia không gian cho phù hợp với tính năng sử dụng của gia đình.

Mọi ý tưởng là hai vợ chồng chị cùng chủ động bàn luận, cũng không kịp lên bản thiết kế vì hầu như ý tưởng nằm sẵn trong đầu, chỉ cần trực tiếp giám sát thợ làm. Mọi việc hai anh chị thống nhất trước khi giao cho thầu nên quá trình sửa chữa cũng suôn sẻ, không gặp vấn đề gì nhiều.

Không gian bếp sau khi sửa thông thoáng và gọn gàng hơn

Các tủ bếp tẩy gỗ và sơn trắng lại

Chị Loan rất thích để hoa trong nhà, giúp không gian có mùi thơm tự nhiên

Chị Loan thích khu bếp nhất vì bạn bè và người thân chị hay đến tụ tập vào cuối tuần. Chị chia sẻ: “Nhìn khu bếp nhỏ vậy thôi chứ 3 đến 4 gia đình tụ tập vẫn thoải mái lắm”. Do nhà có em bé và các cháu của chị hay qua chơi nên việc gia cố lại cầu thang làm sao để không bị rườm rà mà vẫn an toàn, thẩm mỹ khiến chị Loan đau đầu nhất. May mắn là cuối cùng cũng hoàn thiện xong.

Sau khi ngăn phòng, chị chừa được 1 ban công nhỏ, khá thoáng đãng, là nơi phơi đồ và hóng mát. Phòng thay đồ chị để máy giặt, sau khi giặt xong mang ra ban công phơi, phơi khô thì mang vào tủ thay đồ treo lên. Mọi quy trình đều trong không gian khép kín, không phải xách đồ chạy lòng vòng như trước.

Một vài góc cầu thang trước khi cải tạo

Không gian tầng 2 sau khi cải tạo

Vợ chồng chị bỏ vách gỗ thay bằng mành thắt cho nhẹ nhàng và bớt chật chội

Phòng ngủ đẩy ra trước và để chừa 1 góc nhỏ làm ban công, sân phơi

Ban công có view nhìn ra sông khá chill

Về khó khăn trong quá trình cải tạo nhà, chị Loan chia sẻ: “Dọn đồ ra khỏi nhà để sửa với khiêng về lại là kỉ niệm khó quên nhất, hai vợ chồng chị dọn điên luôn. May là hàng xóm tốt bụng cho gửi ké đồ nên không phải khiêng đi xa lắm".

Sau khi hoàn thiện việc sửa chữa lại căn nhà, gia đình chị thấy vui hơn, nhà rộng hơn, đẹp hơn mà sinh hoạt cũng tiện hơn nhiều. Đối với chị Loan, để sống trong 1 căn nhà nhỏ thì cách bố trí công năng sử dụng của từng phòng sao cho vừa tiết kiệm diện tích, vừa thẩm mỹ gọn gàng là điều rất quan trọng.

Phòng ngủ trước khi cải tạo

Phòng ngủ sau khi cải tạo tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng

Phòng ngủ trên gác cho bé

Phòng thay đồ chị để luôn máy giặt, giặt xong đem ra ban công phơi rất tiện

Tác giả: Hà Thanh Thủy

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ