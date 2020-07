Cập nhật mưa lũ ở Hà Giang: Thêm 3 người chết, 500 hộ dân bị ngập nặng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vừa có thêm 3 người chết do mưa lũ tại tỉnh này.

Cụ thể, danh tính 3 nạn nhân gồm: cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang) chết do sạt lở đất; cháu Trịnh An Vy (2 tuổi, tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang) chết do nước lũ cuốn và anh Nông Văn Chiến (27 tuổi quê xã Minh Ngoc, huyện Bắc Mê, Hà Giang) là lái xe Công ty Trí Hưng bị lũ cuốn khi đi xe qua đập tràn thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện bắc Mê.

Hai người thiệt mạng trước đó là Lý Già T. (44 tuổi) và Lý Thị Ơ. (15 tuổi, con bà T., trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) bị đất đá vùi lấp.

Như vậy đến nay, mưa lũ tại tỉnh Hà Giang khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì. (Ảnh: FB Hoàng Tuyến)

Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ cũng khiến 500 hộ dân phải sống trong tình trạng ngập úng nặng, 56 ngôi nhà bị sạt đất đổ tường, hơn 215 hecta lúa mới cấy và hoa màu thiệt hại...

Hiện nay, các tuyến đường bị ngập nước cơ bản đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, gây thiệt hại lớn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại một số điểm, như: Khu vực ngập úng thuộc tổ 3, phường Minh Khai; tổ 2, phường Ngọc Hà; thôn Châng, xã Phương Thiện…

Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc giúp đỡ nhân dân và khắc phục thiệt hại; khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó và phương châm “4 tại chỗ” giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời quan tâm, động viên người dân.

Chiều hướng thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi, bám sát tình, thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại trong đợt mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra tình hình ngập úng tại khu vực tổ 3, phường Minh Khai. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Sáng 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cũng ra Công điện khẩn số 2275-CĐ/CTUBND, gửi Chủ tịch UBND – Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có điểm bị ngập úng cục bộ, lũ ống, sạt lở đất (TP Hà Giang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì) chỉ đạo và huy động ngay lực lượng, phương tiện tại chỗ để cùng với lực lượng cơ sở, nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tác giả: TRƯƠNG HUYỀN

Nguồn tin: Báo VTC News