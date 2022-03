Cặp đôi bỏ mạng khi vào khách sạn “tìm khoái cảm“

Hai nạn nhân Trương (30 tuổi) và bạn trai họ Tạ (33 tuổi) đến từ Đài Loan, Trung Quốc, được xác định tử vong trong căn phòng tại một khách sạn. Theo Sohu, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, thi thể Trương nằm ở bên ngoài, có vết hằn rõ ràng trên cổ. Trong khi đó, thi thể Tạ lại ở bên trong nhà vệ sinh, bên cạnh đống tro than. Ngoài một vài sợi dây thừng, bên trong căn phòng không phát hiện điều gì bất thường.

Khám nghiệm tử thi chứng minh, Tạ tắt thở sau Trương, do đó, cảnh sát suy luận, rất có khả năng năng cả hai đến khách sạn "tìm khoái cảm" nhưng vô tình lấy mạng người yêu.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, Trương và Tạ đã yêu nhau được 7 năm, có một con chung và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngày xảy ra án mạng đúng là cả hai đã thuê phòng khách sạn để "vui vẻ". Trong lúc "tìm khoái cảm", do "lỗi kỹ thuật", Tạ không may siết cổ Trương đến tắt thở. Không chịu nổi việc bản thân sát hại bạn gái, Tạ vào nhà vệ sinh đốt than tự tử.

Trước khi xảy ra án mạng, cặp đôi này từng bị bắt giữ vì hanh vi vận chuyển ma túy trái phép. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cả hai đều không có biểu hiện sử dụng ma túy nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Thông tin sự việc khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng. Chỉ vì một chút ngông cuồng mà hải đánh đổi bằng cả tính mạng.

"Những người này có vấn đề về nào à? Không hiểu trong đầu họ nghĩ gì nữa?"

"Đến phụ huynh còn không hiểu con cái họ đang làm gì thì người ngoài sao mà biết được"

"Người ta nói 'yêu nhau lắm cắn nhau đau'. Hai người này thậm chí còn lấy mạng nhau luôn kìa", một số người bình luận.

