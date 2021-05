Cao Thái Hà muốn thay đổi định kiến 'nữ hoàng cảnh nóng'

“Kiều” của Mai Thu Huyền mặc dù được đầu tư công phu nhưng không thu được thắng lợi như mong muốn, cả về doanh thu lẫn nghệ thuật. So với vai Kiều khá nhạt thì Hoạn Thư của Cao Thái Hà được chú ý hơn, có người còn thẳng thắn nhận xét: Hoạn Thư đẹp hơn Kiều. Khán giả cũng tập trung nhiều nhận xét về các cảnh nóng trong phim, riêng các cảnh nóng của Hoạn Thư bị đánh giá là phô, thậm chí dung tục ở mức không cần thiết.

Cao Thái Hà nhận nhiều lời chê khi đóng cảnh nóng trong phim "Kiều"

Trong phim, Hoạn Thư (Cao Thái Hà) có 3 cảnh nóng gây đỏ mặt. Cảnh đầu tiên là "tự xử" sau khi tận mắt chứng kiến chồng mình - Thúc Sinh (Lê Anh Huy) gần gũi cùng Kiều (Trình Mỹ Duyên) trên đồng cỏ. Cảnh thứ hai là ôm ấp, vuốt ve rồi hôn táo bạo Thúc Sinh trên giường. Cảnh cuối cùng là Hoạn Thư ân ái cùng Thúc Sinh rồi bắt Kiều phải ngồi bên cạnh gảy đàn.

Nhan sắc đời thực của Cao Thái Hà

Chia sẻ về tâm trạng khi đóng cảnh nóng, Cao Thái Hà cho biết: "Lúc quay cảnh nóng, tôi không thấy ngại nữa. Tôi hòa mình vào nhân vật, nghĩ mình là nhân vật và phải làm sao cho nhân vật Kiều cũng cảm nhận được nỗi đau vì tận mắt chứng kiến người mình yêu ân ái cùng cô gái khác. Tôi không quá bận tâm việc mình hở chỗ nào hay động chạm vào cái gì nữa". Rất tiếc những nỗ lực của Cao Thái Hà đã không mang lại hiệu ứng mong muốn.

Cao Thái Hà trong phim mới

Xem lại lịch sử diễn xuất của diễn viên sinh năm 1990, đây không phải là lần đầu cô đóng cảnh nóng. Khi vào Diệu Ngọc trong bộ phim “Bán chồng”, Cao Thái Hà cũng có cảnh âu yếm giường chiếu đến nóng mắt với nhân vật Hưng (Tim). Cũng trong phim “Bán chồng”, Diệu Ngọc có cảnh giường chiếu khá táo bạo với Vui (Anh Tú). Trong phim “Tiếng sét trong mưa”, Thái Hà cũng từng “cưỡng bức” nam đồng nghiệp Hứa Minh Đạt trong vai người giúp việc.

Để thay đổi hình ảnh, mới đây Cao Thái Hà đã nhận lời tham gia một bộ phim hài của diễn viên Huy Khánh. Điều đáng nói, nhân vật của phim này hoàn toàn khác biệt so với tạo hình quen thuộc của Cao Thái Hà: cô để tóc tomboy và ăn mặc bụi bặm, gần như là một cú “lật mặt” về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Tạo hình tomboy khác lạ

"Trước giờ, tôi toàn đóng vai tiểu thư, nữ tính. Tôi chưa thử tạo hình cá tính và lạ thế này. Tôi rất hứng thú với sự thay đổi hình ảnh này của mình", Cao Thái Hà nói.

Để vào vai này, Cao Thái Hà đội tóc giả trong toàn bộ phim. Tuy nhiên, cô khẳng định sẵn sàng xuống tóc nếu đạo diễn yêu cầu: "Chỉ cần thực sự yêu vai diễn và cảm thấy dự án xứng đáng, tôi sẽ cắt tóc. Không chỉ kiểu tóc mà tôi có thể làm nhiều thứ khác cho vai diễn của mình. Tôi không lo những chuyện này ảnh hưởng đến các công việc khác hay hợp đồng quảng cáo. Vì với tôi, diễn xuất vẫn là đam mê lớn nhất. Tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho vai

Mỗi bộ ảnh bikini của cô đều nhận về bão like

Một số fan sau khi chỉ trích vai diễn Hoạn Thư đã bắt đầu quay lại ủng hộ Cao Thái Hà. Họ giải thích thái độ này phụ thuộc vào hai lý do: một do Cao Thái Hà đẹp, hầu hết các bộ ảnh bikini của Cao Thái Hà đều nhận được hàng vạn lượt like và share: hai là do cô luôn nỗ lực đúng như lời hứa với fan. Một câu nói mà Thái Hà thích nhất chính là: cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại.

Tác giả: Đạt Nhi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong