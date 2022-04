Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên tham gia các hội nhóm kín để tụ tập gây rối giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, mục đích là phải tập trung ngăn ngừa các hoạt động tụ tập gây rối giao thông ngay từ khi mới manh nha. Đồng thời, qua nhiều kênh thông tin để phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tăng cường quản lí thanh, thiếu niên, hạn chế việc giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện sử dụng.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Đội CSGT-TT) Công an thành phố Vinh đã chủ động triển khai hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lí vi phạm. Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 29/03/2022 đến ngày 09/04/2022), Đội CSGT-TT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 150 trường hợp vi phạm, tạm giữ 56 xe mô tô. Trong đó: 09 vụ việc lạng lách trên đường bộ trong đô thị, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu); xử lý và giải tán 03 nhóm thanh, thiếu niên thông qua mạng xã hội để kêu gọi tụ tập gây rối giao thông; bắt 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 0,370gam ma túy tổng hợp.

Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua càn lạng lách trong đêm

Điển hình: Vào hồi 05 giờ 45 phút ngày 05/4/2022 tại đường Lê Duẩn (trước cổng Trường Cao đẳng Việt - Đức) thuộc khối 13, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 01 xe mô tô biển kiểm soát 38B1-202.79 do nam thanh niên điều khiển chở theo 02 người trên xe mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện và kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe có hành vi tàng trữ ma tuý, tang vật thu giữ là 0,370gam ma túy tổng hợp.

Vào hồi 14h ngày 29/03/2022, tại đường Trường Thi, thành phố Vinh, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bị che lấp bằng khẩu trang do một nam thanh niên điều khiển thực hiện hành vi rú ga liên tục (nẹt bô), lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác tiến hành các biện pháp ngăn chặn hành vi thì nam thanh niên để xe lại và bỏ chạy. Tổ đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác Đội CSGT-TT bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Theo chỉ huy Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh thì hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội rất phổ biến. Trong đó, có nhiều nhóm kín được các đối tượng xấu lập nên để kêu gọi, tụ tập thanh, thiếu niên đi mô tô lạng lách, bốc đầu, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Để đấu tranh hiệu quả với các hành vi nói trên, Đội CSGT-TT đã thường xuyên bố trí cán bộ phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng công nghệ cao thâm nhập vào các hội nhóm kín để tập trung xử lý có hiệu quả.

Điển hình như: Khoảng 15h30’ ngày 04/04/2022, trên nhóm Zalo, có một số thanh, thiếu niên kêu gọi sử dụng phương tiện xe mô tô tháo biển kiểm soát, không gắn biển kiểm soát, “sử dụng đề can để dán biển kiểm soát”, “sử dụng khẩu trang để che biển kiểm soát” tụ tập tại đường Dũng Quyết thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (gần khu đô thị Vinh Reverside) để đua càn, bốc đầu, lạng lách, đánh võng. Sau khi nắm thông tin, được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Đội CSGT-TT đã tổ chức lực lượng hóa trang, mật phục tại vị trí mà các nhóm đối tượng kêu gọi tập kết. Đến 16h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ 04 phương tiện không gắn biển kiểm soát do các thanh, thiếu niên ở Nghệ An và Hà Tĩnh điều khiển. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, các đối tượng đã giải tán và không thể thực hiện ý tưởng tụ tập đua càn, lạng lách, đánh võng.

Trong các ngày 08, 09/04/2022, Đội CSGT-TT tiếp tục giải tán 02 nhóm thanh thiếu niên có ý định tụ tập đua càn ở tuyến đường Quốc lộ 46C (đường Dũng Quyết), khu đô thị Vinh Reverside (đường Dũng Quyết), sảnh Summer Vinh (đường Lê Duẩn), đường Tỉnh lộ 535B (đường 72m).

Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh ngăn chặn một nhóm thanh niên tụ tập đua càn ở khu vực quanh núi Dũng Quyết

Qua việc nắm thông tin từ các hội nhóm trên mạng xã hội, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản vi phạm 143 trường hợp, tạm giữ 49 xe mô tô (trong đó có 11 xe mô tô đã được tháo biển kiểm soát, 16 xe sử dụng khẩu trang, đề can để dán che biển kiểm soát ). Đặc biệt, đã bắt 06 trường hợp điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu)…

Hiện, Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn việc tụ tập đi xe mô tô đua càn ngay từ lúc mới manh nha. Đồng thời, phối hợp với Công an các phường, xã để gửi thông tin, hình ảnh đến phụ huynh nhằm tăng cường phối hợp quản lí thanh, thiếu niên, tránh tình trạng các bậc phụ huynh luôn tưởng rằng việc giao mô tô cho con là để phục vụ học tập.

Nhiều thanh, thiếu niên là học sinh tham gia điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn