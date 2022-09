Căn hộ T&T Victoria lý tưởng giúp con an tâm vào đại học

Hình thực tế Khu căn hộ T&T Victoria

Là trung tâm kinh tế - xã hội hàng đầu Nghệ An nói riêng, Bắc Trung Bộ nói chung, TP. Vinh có tốc độ đô thị hoá nhanh và mạnh bậc nhất khu vực. Bên cạnh sự hiện hữu đồng bộ của nhiều cơ quan hành chính, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm văn hóa lịch sử, các đơn vị chức năng nghiên cứu mang tính chất vùng, … TP.Vinh nổi bật với ưu thế về đào tạo phát triển nguồn nhân lực khi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục,… uy tín và chất lượng, đón đầu lượng lớn học sinh, sinh viên trong tỉnh và địa phương lân cận.

Chị Bùi Thị Hường (cán bộ viên chức tại huyện Tương Dương - Nghệ An) cho biết: "Con trai tôi chuẩn bị nhập học năm thứ nhất tại Đại học Vinh. Mong muốn con có nơi an cư thoải mái, thuận tiện học tập, vợ chồng tôi tính tới phương án mua căn hộ chung cư. Tôi nghĩ mua nhà cho con lúc này không phải sớm, nếu tính toán kỹ lưỡng thì sẽ có lợi hơn nếu so sánh chi phí thuê trọ cho con suốt thời gian đại học và đi làm sau này".

Không gian sống sang trọng tại T&T Victoria

Là một trong những dự án giàu tâm huyết của Tập đoàn T&T Group tại Nghệ An, T&T Victoria sở hữu vị thế đắc địa ngay trung tâm TP. Vinh, đáp ứng đúng mong mỏi của các bậc phụ huynh như gia đình chị Hường khi chuẩn bị cho con vào đại học. Nằm ngay ngã tư sầm uất Quang Trung, Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Thái Thân, Phan Đình Phùng... cư dân T&T Victoria dễ dàng kết nối tới các trường đại học - cao đẳng như trường cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, đại học Công Nghiệp Vinh, đại học Vinh,… cùng các khu vực hành chính, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí chỉ trong vài phút di chuyển.

Cung cấp ra thị trường 18 căn shophouse cùng 420 căn hộ hiện đại phù hợp với mọi yêu cầu khách hàng, T&T Victoria nổi bật khi sở hữu kiến trúc Tân Cổ điển sang trọng và thanh lịch. Bên cạnh đó, các căn hộ được thiết kế linh hoạt với không gian thoáng đãng, tối ưu ánh sáng và gió trời với tầm nhìn panorama ôm trọn cảnh quan thành phố.

Nâng tầm giá trị sống và tận hưởng, dự án tiên phong lối sống "Dynamic Luxury" với mọi tiện ích đặc quyền như: vườn sỏi thiền, đá muối massage Himalaya, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, không gian đọc sách, vườn tượng, khu BBQ ngoài trời....

Chưa dừng lại ở đó, T&T Victoria là dự án đầu tiên tại TP.Vinh sở hữu trung tâm thương mại có diện tích khoảng 10.000m2 ngay chân khối đế. Tương lai, sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí cho cộng đồng cư dân.

"Đối với T&T Victoria, cư dân không đơn thuần mua một nơi an cư thông thường mà còn được chăm chút đời sống thể chất – tinh thần với nhiều trải nghiệm đắt giá. Thêm nữa, dự án nằm ngay trung tâm TP. Vinh, không chỉ thuận tiện đi lại, học tập khi liền kề nhiều trường cao đẳng – đại học mà còn là tài sản giá trị có tiềm năng tăng giá theo thời gian." - ông Trần Văn Hiệp – Quản lý dự án T&T Victoria, đại diện Khải Hoàn Land - đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án chia sẻ.

Một ưu thế khá hấp dẫn mà T&T Victoria được lòng các bậc phụ huynh là dự án đã hoàn thiện. Không mất thời gian chờ đợi quá lâu, khi hoàn thành xong các thủ tục hợp đồng mua bán, khách hàng sẽ được bàn giao ngay căn hộ và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đa tiện ích tại T&T Victoria.

Hiện tại, chủ đầu tư T&T Group đang triển khai quỹ căn tiếp theo cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị, 70% còn lại sẽ được ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) hỗ trợ vay dài hạn, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong 12 tháng. Đồng thời, khách hàng được tặng gói nội thất trị giá 30 triệu đồng đối với căn hộ 2 phòng ngủ, hưởng chiết khấu hấp dẫn lên đến 9% tùy theo phương thức thanh toán,…

Dự án được tư vấn phát triển bởi T&T Homes - Thành viên Tập đoàn T&T Group, đồng thời được tiếp thị và phân phối bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG).

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website: https://ttvictoria.khaihoanland.vn

Tác giả: H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn