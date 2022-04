Cận cảnh VinFast VF8 2022 tại Việt Nam, cao nhất hơn 1,2 tỷ đồng

Mẫu xe SUV điện VinFast VF8 hiện đang đem về cho nhà sản xuất "made in Vietnam" nhiều đơn đặt hàng hơn so với "đàn anh" VF9. Theo nhiều người trải nghiệm mẫu xe này tại nhà máy Vinfast cho biết - VF8 có kích thước định vị ở phân khúc D và vừa tầm với người Việt hơn so với VF9.