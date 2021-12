Cận cảnh những khu 'đất vàng' biến thành đất hoang nhiều năm ở Nghệ An

Tại phường Lê Lợi, khu đất rộng 9.667,8 m2 từ tháng 10/1992 được giao cho Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước) để thực hiện dự án Bến xe Trung tâm TP Vinh. Gần đây, do tốc độ đô thị hóa, bến xe nằm trong nội thành không còn phù hợp nên UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương di dời, cho doanh nghiệp thuê đất tại xã Nghi Kim để làm bến xe mới.