Cán bộ công an biệt phái giữ chức phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tại hội nghị diễn ra chiều 15/2, ông Phạm Hùng Thái (phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh) đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ nhiệm ông Hồ Thành Hiên giữ chức phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh.

Thời gian giữ chức vụ của ông Hồ Thành Hiên là 5 năm, kể từ ngày 15/2.

Tân phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh - ông Hồ Thành Hiên.

Ông Hồ Thành Hiên là cán bộ công an biệt phái. Trước khi được bổ nhiệm phó Ban Nội chính, ông Hiên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu chúc mừng ông Hồ Thành Hiên trên cương vị công tác mới, ông Phạm Hùng Thái tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm công tác của mình, là cán bộ công an biệt phái, ông Hồ Thành Hiên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong