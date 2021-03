Cần biết khi đăng ký làm thẻ căn cước

Người dân làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP.HCM sáng 12-3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Về thủ tục, các tỉnh, TP thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Công an, tuy nhiên về thời gian đăng ký, giờ giấc có thể có khác nhau tùy điều kiện thực tế từng địa phương.

Theo cán bộ phụ trách công tác cấp căn cước công dân (CCCD) của Công an TP.HCM, số CCCD là 12 số, gắn liền với mỗi cá nhân. Việc chuyển từ thẻ CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chip không làm thay đổi số CCCD của cá nhân. Thẻ gắn chip hay thẻ mã vạch chỉ khác biệt về công nghệ lưu trữ thông tin công dân.

Người dân có giấy CMND 12 số và thẻ CCCD mã vạch 12 số khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì vẫn giữ nguyên số. Trường hợp người dân đổi từ giấy CMND loại 9 số sang CCCD gắn chip thì sẽ đổi số căn cước sang 12 số.

Người có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM muốn cấp (lần đầu), cấp đổi, cấp lại có thể đến công an quận, huyện (công an cấp huyện nơi thường trú) hoặc phòng cảnh sát quản lý hành chính công an cấp tỉnh để thực hiện thủ tục.

Về lịch tiếp nhận hồ sơ, hiện nay công an các tỉnh thành hầu hết đều có bố trí ca đêm, tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần và cả tổ công tác lưu động. Người dân cần liên hệ công an nơi thực hiện thủ tục để nắm rõ lịch, thời gian để sắp xếp.

Tại TP.HCM, tùy đơn vị cụ thể, thời gian tiếp nhận hồ sơ có chút khác nhau. Ví dụ tại Công an TP Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ từ 7h-24h mỗi ngày, vào tất cả các ngày trong tuần, Phòng cảnh sát quản lý hành chính Công an TP.HCM tiếp nhận từ 7h-22h tất cả ngày trong tuần.

Về hồ sơ, người dân đi làm thẻ CCCD cần mang theo sổ hộ khẩu. Khi đến nơi, cán bộ tiếp nhận sẽ cấp tờ khai để người dân điền thông tin. Nếu đổi giấy CMND 9 số, 12 số hoặc thẻ CCCD mã vạch sang thẻ CCCD gắn chip, người dân cần mang theo giấy CMND, thẻ CCCD cũ để cán bộ tiếp nhận cắt góc. Với CMND 9 số bị hỏng, bong tróc, công an sẽ thu lại và tiêu hủy.

Theo lộ trình, sau này khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý CCCD được thu thập, vận hành hoàn chỉnh thì công dân đến làm thủ tục cấp (lần đầu), cấp lại, cấp đổi chỉ cần khai đúng mã số định danh cá nhân (số căn cước) mà không cần mang thêm giấy tờ tùy thân khác (đã bị đơn giản, xóa bỏ).

Lệ phí cấp thẻ CCCD thực hiện theo thông tư 112. Lệ phí cấp CCCD gắn chip từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-6-2021 là 15.000 đồng/thẻ, từ ngày 1-7 trở đi là 30.000 đồng/thẻ. Thông tư này cũng quy định có 6 trường hợp miễn hoặc không phải nộp lệ phí làm thẻ CCCD.

Theo chủ trương của Bộ Công an, công an các tỉnh, TP tiếp nhận và cấp thẻ CCCD cho người dân thường trú và đang tạm trú. Tuy nhiên, những ngày qua TP.HCM và một số tỉnh chưa cấp thẻ CCCD cho người diện tạm trú. Nguyên nhân: hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chưa thu thập đầy đủ thông tin.

Công an TP.HCM đang chờ Bộ Công an chuyển dữ liệu người ngoại tỉnh tạm trú tại TP.HCM về thì mới cấp được thẻ CCCD cho người tạm trú.

Ý nghĩa của dãy 12 số trên thẻ CCCD Số căn cước mỗi cá nhân (cũng là số định danh) gồm dãy 12 chữ số. Trong đó, 6 số đầu là mã quy định, chỉ cần căn cứ trên 6 số này là có thể biết người đó sinh trong thế kỷ 20 hay 21, sinh năm nào, khai sinh ở đâu và là nam hay nữ. Riêng 6 số cuối là những con số ngẫu nhiên "định danh" từng cá nhân. Cụ thể: * 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh nơi công dân đăng ký khai sinh. Mỗi tỉnh, TP có mã số khác nhau gồm 3 chữ số (Ví dụ: TP Hà Nội là 001, TP.HCM là 079…). * 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân. Với người sinh trong thế kỷ 20, giới tính nam là số 0 và nữ là số 1. Với người sinh ở thế kỷ 21, giới tính nam là 2 và nữ là 3. * 2 chữ số tiếp là mã năm sinh (viết tắt 2 số cuối) của công dân. * 6 chữ số cuối: số ngẫu nhiên. Ví dụ: Số CCCD 079215000001 giúp ta thấy được người này khai sinh ở TP.HCM, giới tính nam, sinh năm 2015 và có số ngẫu nhiên là 000001. Tương tự, người có số 058186000028 khai sinh ở tỉnh Ninh Thuận, giới tính nữ, sinh năm 1986 và có số ngẫu nhiên là 000028.

Tác giả: THÁI AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ