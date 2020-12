Cách treo tiền xu phong thủy để mang lại tài vận cho gia chủ

Tiền xu phong thủy là gì?

Đồng xu phong thủy vật phẩm có ý nghĩa may mắn, mang đến tài vận tốt.

Đồng tiền phong thủy hay tiền xu phong thủy, tiền cổ phong thủy là các vật phẩm phong thủy được nhiều người bán cũng như mua về trưng trong nhà, văn phòng làm việc, xe ô tô… với mong muốn có thể cải vận hút lộc tài, tiền bạc dồi dào và nhiều may mắn đến với cuộc sống của bản thân và gia đình.

Tác dụng, ý nghĩa đồng tiền xu trong phong thủy

Về cơ bản, ý nghĩa của đồng tiền phong thủy đó là cải vận tích tụ tài lộc và trấn yểm bình an cho người sử dụng.

Trong phong thủy tiền xu được xem là vật phẩm biểu trưng cho tiền bạc, của cải quý giá trong nhà. Với quan niệm, giàu sang phú quý song hành, vàng sánh với vàng tức là những thứ có cùng tính chất sẽ kết hợp với nhau.

Do đó, dân gian và phong thủy vẫn quan niệm rằng sức mạnh ý nghĩa của đồng tiền xu theo phong thủy nếu biết cách treo, sử dụng trong nhà sẽ giúp mang lại cho bản thân con đường tài lộc hanh thông, rộng mở, tiền bạc tìm đến, sinh khí thịnh vượng.

Vì vậy mà những đồng tiền xu cổ bằng đồng, đá, ngọc được nhiều người chọn mua và xem như đồng tiền may mắn trong phong thủy không thể thiếu. Phong thủy nhà ở tin rằng tiền xu có thể tạo nên các nguồn năng lượng hay còn gọi là vượng khí chủ nhân bằng chính cát khí của chúng.

Đồng tiền phong thủy có ý nghĩa hút lộc tài, may mắn, khắc tinh những hung họa.

Bên cạnh đó, những đồng tiền cổ, tiền xu không chỉ được xem là đồng tiền may mắn theo phong thủy mà có có tác dụng trong việc xóa bỏ những vận đen đủi, tai họa bí ẩn từ những kẻ tiểu nhân, họa hung đồ. Do đó với nhiều người, đồng tiền phong thủy có tác dụng như một pháp khí trấn yểm để xóa đi những bất an.