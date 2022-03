Cách thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “lông mọc ngược”

Ảnh: Internet.

Để tìm hiểu sâu về lý do tại sao hiện tượng này hình thành và cách loại bỏ chúng, hoặc ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu, hãy tham khảo qua những chia sẻ của các chuyên gia thẩm mỹ và bác sĩ da liễu đến từ New York về tất cả những gì cần biết về lông mọc ngược do dao cạo.

Tại sao hiện tượng lông mọc ngược xảy ra?

Thuật ngữ “Razor bump” (vết sưng do dao cạo) được sử dụng để mô tả hai tình trạng. Thứ nhất là kích ứng da có thể xảy ra khi cạo lông, đặc biệt là khi cạo bằng dao cạo đã bị lục hoặc không dùng kem cạo lông. Việc kích ứng da này gây ra cảm giác thô ráp và khó chịu cho da. Thứ hai, cụm từ lông mọc ngược cũng có thể mô tả hiện tượng lông mọc trong da mà có thể nhìn thấy hoặc có thể không nhìn thấy được. Lông mọc ngược xảy ra khi lông mọc đâm vào da và gây viêm, chuyên gia da liễu cho biết. Điều này dẫn đến các vết sưng màu đỏ hoặc da xỉn màu xung quanh nang lông.

Những vết sưng do dao cạo gây ra thường xuất hiện hơn ở những phần cơ thể có nếp gấp, chẳng hạn như nách, do da tiếp xúc với da và độ ẩm ở khu vực đó thường tăng lên. Những vết sưng do dao cạo thường gặp ở những nơi lông mọc rậm nhất, như mặt, cổ, vùng bikini và nách. Những sợi lông dày hơn có thể gây kích ứng và tiết dầu nhiều hơn những sợi lông mịn, dẫn đến viêm và thậm chí có thể bị nhiễm trùng.

Chất lông đóng một vai trò quan trọng, và những vết sưng tấy xảy ra thường xuyên hơn với những người có lông dày, cứng tự nhiên và tông màu da sẫm hơn. Cô ấy nói: “Những loại lông mọc thành lọn xoăn một cách tự nhiên có nguy cơ mắc kẹt trong da cao hơn so với sợi thẳng. Những vết sưng này có thể kéo dài đến hai tuần, có thể trở thành cuộc chiến không hồi kết khi bạn cạo thường xuyên.

Làm thế nào để thoát khỏi vết sưng do dao cạo và lông mọc ngược?

Các thành phần chống viêm là rất hữu ích. Sử dụng Hydrocortisone có thể đủ tốt, nhưng nếu tình trạng này dai dẳng dù đã điều trị vài ngày, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để được kê đơn sản phẩm.

Các chuyên gia da liễu gợi ý nên sử dụng các sản phẩm serum peel, tẩy tế bào chết và kem tẩy lông có chứa bơ hạt mỡ dưỡng ẩm và chống viêm cùng dầu hạt mỡ để hỗ trợ da trong quá trình “dọn dẹp”. Ngoài ra, những sản phẩm có chứa axit lactic, salicylic và glycolic cũng rất tốt để tẩy tế bào chết ở vùng da phía trên lông bị mắc kẹt và tiêu diệt vi khuẩn nằm trong nang lông. Sau đó, bạn có thể sử dụng gel lô hội để làm dịu khu vực da vừa xử lý và làm dịu bất kỳ chứng viêm nào kéo dài.

Làm thế nào để ngăn ngừa vết sưng do dao cạo?

Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Bạn nên hạn chế sử dụng thuốc cortisone ở các khu vực dễ bị viêm. Thay vào đó, hãy luôn sử dụng dao cạo bén và kem cạo lông để phòng tránh kích ứng da.

Lần cuối cùng bạn thay lưỡi dao cạo của mình là khi nào? Nếu bạn không nhớ được thì chứng tỏ đã quá lâu rồi. Ngoài việc sử dụng dao cạo sạch và sắc bén, bạn cần lưu ý một số điều khác để đảm bảo cạo sạch lông mà không bị kích ứng.

Bí quyết là khi cạo lông, bạn nên cạo theo chiều vết sưng và cạo dưới vòi nước ấm để làm mềm các sợi lông. Bạn cũng nên tránh để dao cạo trong nhà tắm vì độ ẩm có thể khiến nó tích tụ vi khuẩn và nấm mốc. Thay vào đó, hãy cất nó vào tủ thuốc hoặc hộp đựng bàn chải đánh răng của bạn.

Để dưỡng da, bạn có thể thử trộn tinh dầu vitamin E với lotion dưỡng ẩm Cetaphil để dưỡng da sau cạo. Đối với lông mọc trong da, alpha- và beta-hydroxy acid có thể hữu ích cho việc phòng ngừa.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những cách trên mà vẫn thường thấy xuất hiện những vết sưng trên da, bạn có thể cân nhắc phương pháp triệt lông bằng laser. Phương pháp này sẽ làm chết sợi lông từ tận gốc rễ của nó. Về cơ bản, nếu lông không mọc thì sẽ không có cách nào khiến nó mọc ngược. Tia laser cũng có thể giúp giảm sắc tố và sẹo do lông mọc ngược.

Tác giả: Ngọc Hoa

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn