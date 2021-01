Cách hết chức vụ trong Đảng nguyên phó chủ tịch huyện đánh bạc

Theo đó, ngày 21/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 nguyên cán bộ chủ chốt huyện Hậu Lộc vi phạm pháp luật, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 15/9/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 4; qua xem xét nhận thấy: Vi phạm của ông Nguyễn Văn Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Duy Hưng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Hậu Lộc, là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi 2 cán bộ này sinh hoạt và công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Long, ông Lê Duy Hưng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với 2 cá nhân trên theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 2h sáng ngày 1/6/2020, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang ông cùng với Trưởng phòng Tài chính và 2 người khác đang đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 4 bị can trên.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phê chuẩn quyết định miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Long.

