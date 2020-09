Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Vinh Danh

Ngày 25-8, căn cứ QĐ tạm đình chỉ chức vụ bí thư, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh. Ngay sau khi có quyết định tạm đình chỉ chức vụ này, ông Lê Vinh Danh đã có đơn khiếu nại cho rằng việc Tổng liên đoàn Lao động ban hành quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng không đúng thẩm quyền, trái với Luật giáo dục đại học. Ngày 4-9, Tổng liên đoàn đã có văn bản thông báo gửi ông Lê Vinh Danh cho biết sau khi xem xét các nội dung đơn khiếu nại và các quy định của pháp luật, đơn khiếu nại của ông Danh không đủ điều kiện để thụ lý. Tổng liên đoàn cho rằng căn cứ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Vinh Danh là đúng quy định của Đảng. Do đó, việc cơ quan này ban hành quyết định đình chỉ tạm đình chỉ công tác với ông Danh là đủ căn cứ. Người giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng là do Tổng liên đoàn bổ nhiệm. Do đó Tổng liên đoàn là nơi có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh.