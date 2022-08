Cách chọn rèm cửa theo phong thủy giúp khai thông tài vận nhà ở

Chọn rèm cửa theo mệnh của gia chủ

- Hành Kim:

Tông màu sáng, màu trắng bạc hay màu ánh kim là những màu phù hợp nhất cho gia chủ thuộc mệnh Kim bởi đây là những màu sắc sinh vượng (Hoàng Thổ sinh Kim) hứa hẹn sẽ mang đến sự may mắn cho gia chủ. Mệnh Kim nên tránh rèm màu đỏ, hồng (do Hỏa khắc Kim).

Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên kết hợp với các tông màu nâu, màu vàng trong trang trí nội thất như màu sơn tường, màu rèm, màu sắc nội thất.

Tông màu sáng, màu trắng bạc hay màu ánh kim là những màu phù hợp nhất cho gia chủ thuộc mệnh Kim. (Nguồn ảnh: reudecor.com)

- Hành Mộc:

Gia chủ mệnh Mộc có thể lựa chọn tông màu xanh bởi màu xanh không chỉ mang đến sự tươi mới, thoáng đãng mà nó còn là màu đại diện cho hành Thủy, rất tốt cho người hành Mộc, mang đến sức khỏe và tài vận cho các thành viên trong gia đình.

Cũng nên chú ý tránh sử dụng những tông màu trắng và sắc ánh kim (Trắng bạch kim khắc Mộc) khi chọn rèm cửa, nếu không sẽ tạo ra vận khí không tốt cho gia đình.

- Hành Thủy:

Gia chủ mệnh Thủy rất hợp với rèm cửa màu xanh dương, xanh lá cây hoặc màu đen. Tuy nhiên cũng nên kết hợp với những màu sắc khác để tạo sự hài hòa như tông màu trắng hoặc những sắc ánh kim (Trắng bạch kim sinh Thủy).

Tránh dùng những màu sắc kiêng kỵ như màu vàng đất, màu nâu (Hoàng thổ khắc Thủy) sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia chủ và các thành viên trong gia đình.

- Hành Hỏa:

Người thuộc mệnh Hỏa thường mang sự sôi động và tươi mới bởi vậy nên sử dụng tông màu đỏ, hồng, tím, ngoài ra kết hợp với các màu xanh (Thanh mộc sinh Hỏa) khi chọn rèm cửa.

Gia chủ nên tránh dùng những tông màu đen, màu xanh biển sẫm (nước đen khắc Hỏa).

- Hành Thổ:

Khi chọn rèm cửa cho gia chủ mệnh Thổ, nên sử dụng tông màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng hoả sinh Thổ) - màu đại diện cho hành Hỏa, rất tốt cho người hành Thổ.

Chú ý nên tránh màu xanh (Thanh mộc khắc Thổ) để không phải gặp phải những điều không may trong cuộc sống.

Chọn rèm cửa theo chất liệu

Mỗi loại chất liệu sẽ có những thông điệp, ý nghĩa riêng phù hợp với phong thủy của từng ngôi nhà.

Để hút tài lộc, vượng khí cũng như may mắn, gia chủ nên chọn các loại rèm được làm từ những chất liệu tự nhiên, an toàn, thân thiện với con người. Đó là chất liệu làm từ loại vải như bông, sợi, tre, nứa,… Chúng là những sản phẩm gần gũi với đời sống con người, mang đến nguồn năng lượng tích cực và tự nhiên. Ngoài ra, các loại vật liệu làm khung rèm nên chọn loại chắc chắn, vững vàng, thể hiện được sự trường tồn, bản lĩnh để mang lại sự may mắn cho gia đình.

Để hút tài lộc, may mắn gia chủ nên chọn các loại rèm được làm từ những chất liệu tự nhiên, an toàn, thân thiện với con người. (Nguồn ảnh: remcuataidanang.com)

Chọn rèm cửa phong thủy theo từng phòng

- Chọn rèm cửa phong thủy cho phòng khách

Đối với phòng khách nên chọn rèm màu đỏ là màu mang lại năng lượng. Bất cứ điều gì liên quan đến màu đỏ đều có sự tăng cường về năng lượng và sức mạnh. Đó là lý do tại sao ngay cả trong không gian yên tĩnh nhất, một vài chi tiết trong căn phòng vẫn liên quan đến màu đỏ để tránh sự hôn mê, mệt mỏi.

Trong phong thủy, màu đỏ đóng vai trò khá quan trọng. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và danh vọng. Màu đỏ giúp tăng cường năng lượng và làm rung động cả những thứ vô tri vô giác. Tốt nhất với phòng khách nên chọn rèm bằng lụa là chuẩn theo phong thủy nhất.

- Chọn rèm cửa phong thủy cho phòng ngủ

Nên chọn các màu có màu hơi tối một chút tránh các màu sáng, nóng như đỏ, cảm, vàng chanh, xanh nõn chuối,… bởi đây là những màu mang lại cảm giác nóng nực, nhiều sáng quá mức cho phòng ngủ. Tránh chọn quá nhiều màu để tạo cảm giác yên tĩnh giúp đảm bảo giấc ngủ và tốt cho sức khỏe.

Nếu phòng ngủ nằm ở phía nam thì nên tránh rèm màu đỏ, các màu nóng lòe loẹt dễ tạo ra nhiều năng lượng dương khiến mất cần bằng âm dương.

Chất liệu rèm cửa trong phong thủy phòng ngủ nên chọn loại vải dày hơn rèm cửa khác nhưng không quá dày để giúp cân bằng không gian tốt.

Phòng ngủ tránh chọn rèm quá nhiều màu để tạo cảm giác yên tĩnh giúp đảm bảo giấc ngủ và tốt cho sức khỏe. (Nguồn ảnh: avinahome.com)

Cách treo rèm cửa theo phong thủy

Chọn màu sắc, kiểu dáng, chất liệu rèm cửa hợp phong thủy theo tuổi mệnh, hướng treo rèm rất quan trọng. Nhưng bên cạnh đó bạn cũng cần quan tâm tới phong thủy treo rèm cửa đúng cách để giúp khai thông tài vận.

- Đóng mở rèm cửa theo phong thủy

Ban ngày: nên mở cả ngày trừ khi nghỉ trưa để mặt trời chiếu vào hút năng lượng vào nhà.

Ban đêm: nên đóng rèm để âm khí xâm nhập lúc con người nghỉ ngơi và dễ bị xâm nhập vận khí không tối.

- Lựa chọn thanh treo và vòng rèm cửa: theo phong thủy treo rèm cửa ưu tiên dùng chất liệu bằng gỗ tự nhiên, hạn chế dùng nhựa.

- Nếu là rèm vắt 2 bên thì không nên dùng chất liệu quá mềm bởi xét về phong thủy sẽ không tốt.

- Rèm được treo phải đảm bảo vệ sinh để thu khí lành tránh tụ xung khí.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.kinhtedothi.vn