Cách chọn dầu gội đầu phù hợp với từng loại tóc mùa hanh khô

Chăm sóc tóc đẹp sẽ làm bạn tự tin hơn mỗi ngày (hình minh họa)

Nhiều khi bạn tự làm xấu mái tóc của mình mà không biết do chưa hiểu đúng về loại tóc nên chưa có biện pháp chăm sóc phù hợp. Hãy tham khảo mẹo sau đây để chăm sóc tóc đúng nhất:

Bạn thuộc loại tóc nào?

Tóc thường: Nếu tóc bạn không có nhiều dầu, cũng không có khô, bạn có tóc bình thường. Bạn chỉ cần dùng dầu gội bình thường để gội cho tóc sạch. Dùng thêm dầu xả để bảo vệ tóc khỏi các tác động của môi trường, đồng thời làm cho tóc trông đẹp hơn. Tóc thường rất dễ chăm sóc và dễ làm cho đẹp.

Tóc hỗn hợp: Tóc hỗn hợp là sự kết hợp giữa tóc dầu và tóc khô. Khoảng 5-6 giờ sau khi gội đầu, tóc bắt đầu có dấu hiệu của dầu xung quanh chân tóc trong khi đuôi tóc vẫn khô. Sau khi gội đầu, tóc hỗn hợp nhìn đẹp trừ đuôi tóc. Đuôi tóc khá khó khăn để làm cho mềm, dễ bị chẻ ngọn và có màu sắc sáng hơn so với chân tóc.

Tóc dầu: Tóc trông rất nhiều dầu, màu xỉn và nhìn hơi "bẩn" suốt cả chiều dài của tóc. Tóc dầu nhìn đẹp chỉ 1-2 ngày sau khi gội đầu. Sau đó các sợi tóc sẽ dính thành nhúm nhỏ vào nhau, nhìn không đẹp và bạn cảm thấy đầu bẩn. Tóc dầu rất dễ bị nhiều gàu.

Tóc khô: Tóc khô nhìn màu không sáng và không bóng, thiếu sức sống. Tóc khô rất dễ bị rụng và khô gãy. Thậm chí tồi tệ hơn, tóc khô nhìn xơ và thậm chí như một mớ rơm vậy. Tóc khô rất khó chăm sóc sau khi gội đầu. Tóc dễ nhìn xỉn màu và chân tóc dễ bị khô và chẻ ngọn. Có khi có gầu khô bám dọc sợi tóc.

Nếu bạn không thể phân biệt được loại tóc khô hay tóc dầu của mình thì kiểm tra bằng cách sau: Hãy gội đầu bình thường và để tóc khô tự nhiên. Sáng hôm sau hãy kiểm tra các dấu hiệu của tóc khô hay tóc dầu bằng cách lấy một tờ giấy ăn. Ấn tờ giấy vào 2 vị trí chính giữa đầu bạn và đằng sau tai. Nếu bạn thấy dầu trên giấy ăn, bạn có tóc dầu, nếu không thì bạn có tóc khô.

Xác định được tính chất tóc của mình rồi, bạn hãy chăm sóc tóc dựa theo tính chất của tóc bạn.

Vì sao mỗi người phải lựa chọn dầu gội riêng

Chăm sóc tóc cho đẹp là một trong những điều quan trọng nhất trong việc làm đẹp hàng ngày. Chọn đúng dầu gội hợp với tóc của mình có thể làm cho tóc đẹp hơn rất nhiều, đồng thời mang lại sự dễ chịu, sảng khoái cho bạn, thêm vào đó nữa là tiết kiệm được thời gian chăm sóc tóc, đồng thời kéo dài tuổi thọ và vẻ đẹp lâu bền cho tóc.

Có rất nhiều thương hiệu dầu gội cho bạn chọn lựa, mỗi dòng thương hiệu lại có nhiều sản phẩm khác nhau cho các loại tóc.

Dầu xả cũng vậy. Dầu xả dùng để tăng cường vẻ đẹp cho tóc, làm cho tóc bóng và sáng, đồng thời bảo vệ tóc khỏi bị khô và làm cho tóc trơn mượt. Tuy nhiên nhiều khi tóc đột nhiên có rất nhiều gàu, đó là do da đầu không hợp với một loại dầu gội đầu nào đó, bị phản ứng (dị ứng). Vì vậy cần lựa chọn dầu gội phù hợp với thuộc tính của da đầu từng người.

Cách lựa chọn dầu gội phù hợp

Dầu gội cho tóc dầu: Mái tóc dầu không đáng lo ngại và tình trạng nhiều dầu cũng rất dễ khắc phục. Nên chọn loại dầu gội dịu nhẹ, tốt nhất là loại dầu gội có bổ sung thêm các thành phần dưỡng tóc.

Để giảm tình trạng tóc nhờn, bạn chỉ cần gội đầu thường xuyên là được. Bạn cũng có thể chọn dầu gội khô hay dầu gội dạng bột để hạn chế dầu cho mái tóc.

Dầu gội cho tóc xoăn hoặc tóc sợi to: Nếu sở hữu mái tóc xoăn hoặc mái tóc có sợi thô, to có nghĩa là mái tóc khô hơn so với bình thường. Để bổ sung độ ẩm, nên chọn loại dầu gội dưỡng ẩm.

Những loại dầu gội có chứa dầu jojoba, bơ hạt mỡ, dừa và dầu hạt macadamia sẽ giúp bổ sung độ ẩm cho mái tóc của bạn. Tuy nhiên, bất cứ loại dầu gội nào cũng sẽ loại bỏ dầu tự nhiên của mái tóc, vì vậy không nên gội đầu quá thường xuyên khi không cần thiết.

Dầu gội cho tóc khô hư tổn: Tóc bị hư tổn và khô nghĩa là bề mặt sợi tóc không còn mịn và chẻ ngọn ở đuôi tóc. Những loại dầu gội giàu vitamin và bổ sung thêm kem dưỡng ẩm là loại dầu gội tốt nhất cho mái tóc bị hư tổn hoặc bị khô. Loại dầu này sẽ giúp bổ sung độ ẩm và phục hồi lại bề mặt láng mịn cho sợi tóc.

Dầu gội cho tóc nhuộm: Khi sử dụng hóa chất hay các loại máy sinh nhiệt để tạo kiểu cho mái tóc có nghĩa là đã thay đổi kết cấu tự nhiên của tóc. Điều này buộc phải quan tâm hơn đến việc chăm sóc mái tóc để đảm bảo mái tóc khỏe đẹp về lâu dài.

Nên chọn loại dầu gội giàu protein và chất dưỡng ẩm. Bạn cũng có thể chọn loại dầu gội có chứa chất chống ôxy hóa như vitamin E hay loại dầu có thành phần chống lại tia cực tím để bảo vệ mái tóc và bổ sung dưỡng chất cho mái tóc.

Dầu gội cho tóc tơ: dầu gội phù hợp cho loại tóc tơ là chứa thành phần panthenol. Hợp chất panthenol thấm vào từng sợi tóc sẽ làm cho tóc dày và khoẻ hơn. Ngay cả tóc tơ cũng nên sử dụng dầu dưỡng, nhưng chú ý tránh không đổ dầu dưỡng trực tiếp lên da dầu, không ngâm dầu dưỡng quá lâu trên tóc.

Tóc càng mềm càng không nên dùng quá nhiều dưỡng. Trừ khi tóc bạn nhiều dầu, nếu không bạn cũng không nhất thiết cần phải sử dụng dầu dưỡng.

Tác giả: Toàn Thắng (Theo Wellness)

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại