Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19, hưởng dương 42 tuổi

Theo thông tin từ gia đình, ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vào lúc 8h17 phút hôm nay, 20/9/2021 sau thời gian điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 42 tuổi.

Trước đó, vào giữa tháng 8, Y Jang Tuyn được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 13 (TP.HCM) để điều trị Covid-19. Do bệnh nền huyết áp cao nên sau một thời gian, bệnh tình của anh chuyển biến nặng và phải can thiệp ECMO. Nam ca sĩ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng may mắn đã không đến, anh ra đi trong sự tiếc thương của bạn bè, người thân và người hâm mộ.

Ca sĩ Y Jang Tuyn. (Ảnh: FBNV)

Cách đây ít lâu, khi biết bản thân mình mắc Covid-19 và phải nhập viện điều trị, Y Jang Tuyn khá lạc quan và cho rằng đây chỉ một chuyến "công tác đặc biệt". Nam ca sĩ viết trên Facebook: “Hiện Tuyn phải đi công tác đặc biệt nên không trả lời tin cả nhà. Ai đã hiểu thì nhắn tin nhẹ động viên để Tuyn hoàn thành nhiệm vụ. Tuyn không trả lời hết được đâu ạ, và không nên hỏi nhiều ạ…”.

Nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể bệnh tình vì để khán giả và đặc biệt là bố mẹ ở Gia Lai không phải lo lắng, thấp thỏm. Không chỉ mình anh mà cả vợ, con trai và con gái của anh đều nhiễm SARS-CoV-2, rất may là sau một thời gian điều trị trong khu cách ly, gia đình anh khỏi bệnh và đã về nhà.

Y Jang Tuyn sinh năm 1979, là một trong số gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ hiện đại ở khu vực Tây Nguyên. Nam ca sĩ từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Anh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM.

Anh phát hành nhiều album như "Nẻo quê" (cùng ca sĩ Trang Nhung thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Dương Toàn Thiên, 2005), "Khát" (2006), "Nỗi nhớ cao nguyên" (2013), "Chúng tôi lính hải quân" (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), "Hoan ca mùa xuân" (2015), "Những bức tranh quê hương" (2015)... Năm 2016, anh ra mắt album "Một tuần bảy ngày" tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Trước đó, cố ca sĩ từng sáng tác ca khúc "Sài Gòn Thank You" để cổ vũ người thành phố đồng lòng chống dịch và gây xúc động mạnh./.

