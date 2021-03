Ca sĩ bị sát hại khi đang đà nổi tiếng

Cái chết bi thảm đã cướp đi tất cả. Nữ hoàng nhạc tejano kém 16 ngày đầy 24 tuổi bị bạn gái sát hại.

Từ ban nhạc gia đình đến 10 lần là Nữ ca sĩ của năm

Selena chào đời ngày 16/4/1971 tại Lake Jackson, Texas. Năng khiếu ca hát bé gái kế thừa từ bố, ông Abraham Issac Quintanilli, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Ngay từ năm 3 tuổi, bố mẹ, anh trai và chị gái đã phát hiện, em út có năng khiếu thanh nhạc đặc biệt. 9 tuổi Selena trở thành thành viên ban nhạc Los Dinos của bố thành lập từ những năm 1950.

Đĩa hát đầu tiên ban nhạc phát hành năm 1983. Selena bắt đầu gom nhặt sự nổi tiếng ngày càng lớn hơn, sự nghiệp tăng tốc đột biến: ca sĩ không chỉ hát ở nước Mỹ, mà toàn châu lục. Năm 1987 xuất hiện bước nhảy vọt quan trọng trong sự nghiệp Selena: nghệ sĩ đoạt danh hiệu Nữ ca sĩ của năm tại lễ trao giải âm nhạc uy tín Tejano Music Awards.

Hơn thế, Selena còn được tôn vinh danh hiệu này liên tục 9 năm tiếp theo. Giới phê bình gọi chị là Gloria Estefan (sinh năm 1957, “Nữ hoàng nhạc Latin”, tác giả 7 giải Grammy) thứ 2 và Madonna của âm nhạc Latin. Album cá nhân đầu tiên mang tên Selena xuất hiện trên thị trường tháng 10/1989.

Selena còn thể hiện xuất sắc thể loại nhạc pop Latin và R&B. Và cho dù mới vài năm hát đơn ca, song Selena đã kịp ghi đậm dấu ấn với hàng chục ca khúc tuyệt phẩm nhiều tuần liên tục chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng Mỹ, Mexico và một số quốc gia. Trong đó nổi tiếng nhất là Baila Esta Cumbia, Côm la Flor, Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, No Me Queda Mas và Dreaming of You.

Selena trên sàn diễn, tháng 4/1994

Đời thường Selena sống rất tình cảm, có mối quan hệ tuyệt vời với bố mẹ và anh chị. Bố Abraham luôn quan tâm đến hoạt động nghệ thuật và kinh doanh của con gái tài hoa, bố cũng đảm trách vai trò ông bầu cho Selena. Trong khi anh trai Abraham III chuyên sáng tác ca khúc, để em gái trình bày, sau đó thu âm và sản xuất album.

Album đăng quang Grammy

Selena liên tục tung ra thị trường nhạc phẩm hoàn hảo. 4 album được đông đảo người hâm mộ và giới phê bình đón nhận nồng nhiệt. Sự nghiệp quốc tế của chị chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhất là sự kiện ngày 1/3/1994 người nổi tiếng đăng quang giải âm nhạc quan trọng nhất Grammy nhờ album LIVE! Selena.

Song hành cùng hoạt động nghệ thuật, cùng năm 1994 Selena tung ra thị trường dòng trang phục mang tên mình, tất cả sản phẩm đều “cháy hàng” trong thời gian ngắn. Tận dụng cơ hội người đẹp thành lập Công ty Selena Etc., mở 2 cửa hàng thời trang và mỹ phẩm tại Corpus Christi và San Antonio ở Texas. Hạng mục đầu tư hái ra tiền: ngay mấy tháng đầu đã mang lại doanh thu trên 5 triệu USD!

Nữ hoàng nhạc tejano cũng bộc lộ năng khiếu diễn viên ấn tượng. Selena xuất hiện trong phim truyền hình nhiều tập Mexico Dos Mujeres. Người nổi tiếng cũng dành khá nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện, trao tặng nhiều nghìn USD giúp đỡ dân nghèo và trẻ mồ côi.

Tai họa bất ngờ

Đầu giờ sáng ngày 31/3/1995 Selena nhận được điện thoại của Yolanda Saldivar 35 tuổi, cựu cửa hàng trưởng của Selena Etc bị sa thải đầu tháng vì ăn cắp tiền của công ty với đề nghị được gặp mặt tại nhà nghỉ Days Inn ở Corpus Christi, Texas. Trước ngày về công ty, Yolanda từng là bạn Selena, Chủ tịch Câu lạc bộ Người hâm mộ Selena. Lần này, đối tượng xin trao giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty. 2 người cãi nhau to, sau gặp gỡ ít phút.

Trong cơn hung hãn Yolanda bất ngờ rút súng ngắn mang theo người, đe dọa ca sĩ. Selena hoảng sợ, bỏ chạy. Phần tử hung hãn bấm cò. Nạn nhân bị trúng đạn vào mạng sườn. Máu chảy đẫm bụng, Selena chạy đến quầy lễ tân, kêu cứu và hô to, “Yolanda ở phòng 158”, cùng lúc chị còn kịp thông báo, ai bắn và ở chỗ nào, sau đó bất tỉnh. Lúc đó là 11 giờ 45.

Khoảng 10 phút sau người nổi tiếng đã được đưa đến bệnh viện. 13 giờ 05 Selena đã vĩnh viễn ra đi. Hàng triệu người hâm mộ và giới showbiz bàng hoàng, thương tiếc trước thông tin về cái chết của nữ hoàng nhạc tejano chưa đầy 24 tuổi. Gửi vòng hoa viếng Selena có các ca sĩ nổi tiếng thế giới như Elton John, Madonna, Julio Iglesias và Gloria Estefan. Ngày 3/4/1995 hàng vạn tín đồ nhạc pop và R&B đội trời mưa tiễn biệt Selena với kỷ lục 80 nghìn người ghi sổ tang.

Tôn vinh đóng góp của ca sĩ cho nền âm nhạc địa phương, ngày 12/4 Thống đốc bang Texas lúc đó George W.Bush ký quyết định lấy ngày 16/4 (ngày sinh ca sĩ) làm “Ngày Selena” trên toàn địa bàn tiểu bang. Đến nay “Ngày Selena” vẫn được duy trì đều đặn hàng năm.

Tác giả: Ngọc Báu



Nguồn tin: suckhoedoisong.vn