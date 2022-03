Cả nước đã chi tới 19.900 tỉ đồng nhập kit xét nghiệm COVID-19

Liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, theo Bộ Công an, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí đầu vào để 'thổi giá' kit xét nghiệm COVID-19 lên 470.000-510.000 đồng/bộ và cung cấp cho các địa phương. Tổng giám đốc của Việt Á đã chi tiền phần trăm "khủng" cho lãnh đạo bệnh viện và CDC các tỉnh thành. Đến nay, ngoài việc khởi tố tổng giám đốc Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an còn khởi tố khoảng 40 bị can, trong đó có 3 quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ cùng giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của một loạt tỉnh gồm Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương... Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản giá trị 1.220 tỉ đồng.