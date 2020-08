Cả nước có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm - số lượng nhiều nhất trong những nhiệm kỳ gần đây

Báo PNVN trân trọng giới thiệu chân dung 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm.

* Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tại Quyết định số 1961-QĐNS/TW ngày 28/3/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970 tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình); trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà từng kinh qua các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà hiện là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

* Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại Quyết định số 2139-QĐSN/TW ngày 20/5/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970 tại Hà Nội, là PGS.TS Vật lý. Trước khi đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Tháng 5/2015, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê Vĩnh Phúc, tốt nghiệp thạc sĩ Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

* Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Năm 2018, Bộ Chính trị đã có Quyết định chuẩn y đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ sinh năm 1963, dân tộc Mông, quê quán huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; tốt nghiệp Đại học An ninh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, đồng chí Giàng Páo Mỷ giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

* Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tháng 12/2017, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, là cử nhân Lịch sử, thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp; quê quán tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, khóa IX. Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

* Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Tháng 7/2019, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, được Bộ Chính trị quyết định điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Thị Thủy sinh năm 1964, tại Diễn Châu, Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí Lê Thị Thủy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 10/2010 đến tháng 8/2016, đồng chí Lê Thị Thủy làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2019, đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

* Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Tháng 9/2016, Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã bầu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

* Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 4/8/2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê quán: phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận Văn học, cử nhân Ngữ văn; cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý Nhà nước.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

* Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Tháng 10/2015, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 tại Tịnh Biên, tỉnh An Giang; trình độ cử nhân Sư phạm hóa học, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí từng kinh qua các vị trí: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tác giả: PV (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam