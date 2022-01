Cả nhà 4 người bị ‘nhốt’ suốt 7 ngày vì có người thân trở về từ vùng đỏ Hải Phòng

Cửa nhà bà S. bị khóa trái suốt 7 ngày nay dù kết quả test COVID-19 của hai cháu nhỏ từ vùng đỏ về đều âm tính - Ảnh: KHÁNH LINH

Từ ngày 9-1 đến nay (16-1), 2 người già và 2 cháu nhỏ phải chịu cảnh "giam lỏng" trong nhà mình vì cửa nhà bị chính quyền thôn khóa, thực phẩm phải nhờ hàng xóm mua giúp rồi dùng dây kéo lên.

Sự việc xảy ra tại thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thông tin đến Tuổi Trẻ Online ngày 16-1, anh Nguyễn Xuân B. (38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bức xúc cho biết chiều 9-1, do Hải Phòng công bố cấp độ dịch thuộc vùng đỏ, 2 con anh phải chuyển sang học trực tuyến nên gia đình tranh thủ nghỉ làm đưa các con (10 tuổi và 7 tuổi) về gửi ông bà nội tại thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bằng xe cá nhân.

"Sau khi cho các cháu về nhà, mẹ tôi có chủ động đưa các cháu ra trạm y tế xã để khai báo y tế và làm test nhanh COVID-19 đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm. Mẹ tôi xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì trưởng thôn khóa trái cửa và cầm chìa khóa. Bố mẹ tôi và 2 cháu nhỏ bị "giam lỏng" trong nhà từ ngày 9-1 đến nay (16-1), dù ông bà và các cháu không tiếp xúc với người bị COVID-19, không phải là F1, mà chỉ từ vùng đỏ về" - anh B. bức xúc kể.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 16-1, bà Phạm Thị S. (mẹ anh B., 67 tuổi, ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao) cho biết sau khi con trai đưa 2 cháu nội về nhờ ông bà trông giúp, bà lập tức đưa các cháu đến Trạm y tế xã Nam Cao khai báo y tế theo quy định.

"Sau khi khai báo y tế, cô Thủy - quyền trạm trưởng Trạm y tế xã Nam Cao - test nhanh COVID-19 cho các cháu, kết quả âm tính. Cô Thủy bảo theo quy định các cháu phải cách ly y tế tại trạm xá. Tôi trình bày các cháu còn nhỏ, nhà tôi rộng rãi với 5 phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì cô Thủy bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa ở trong nhà 7 ngày, chìa khóa thôn trưởng cầm" - bà S. cho hay

Điều khiến gia đình bà S. bức xúc bởi từ sau khi khóa trái cửa thì thôn, xã không một lời hỏi han xem có thiếu thốn gì không.

"Nếu không có hàng xóm, chắc cả gia đình tôi đã chết vì không được tiếp tế thực phẩm, lãnh đạo thôn và xã không một lời hỏi thăm tình hình" - bà S. bức xúc.

Bà S. cho biết thêm đến sáng 16-1, ông Thao - trưởng thôn - mới đến mở khóa cửa và đưa chìa khóa nhưng giao hẹn đến chiều mới được mở cửa.

Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ Online, nhà bà S. ở mặt đường liên thôn có 2 cửa ra vào bị khóa bằng ổ khóa to. Trên tường dán tấm giấy màu xanh ghi nội dung: "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Nam Cao. Thông báo: Gia đình có người cách ly, theo dõi y tế tại nhà từ ngày 9-1 đến ngày 16-1-2022".

Gia đình bà S. bức xúc vì bị giam suốt 7 ngày nhưng không một cán bộ thôn, xã đến thăm hỏi tình hình - Ảnh: KHÁNH LINH



Ông Nguyễn Thành Khoa - chủ tịch UBND xã Nam Cao - cho biết xã đã họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các thôn. Tại cuộc họp, các trưởng thôn nêu ý kiến nhiều người về từ vùng dịch không chấp hành cách ly tại nhà theo quy định mà vẫn đi lung tung.

"Xã không chỉ đạo hay quy định, mà các trưởng thôn tùy trường hợp linh động xử lý để tránh lây lan dịch bệnh..." - ông Khoa cho hay.

Khi được hỏi địa phương đã có bao nhiêu gia đình bị khóa trái cửa cách ly y tế như gia đình bà S., ông Khoa cho biết đây là gia đình đầu tiên. "Tất cả vì cộng đồng nhằm tránh lây lan dịch bệnh, không hiểu sao gia đình này lại bức xúc thế" - ông Khoa nói.

Chiều 16-1, ông Nguyễn Văn Dực - chủ tịch UBND huyện Kiến Xương - bày tỏ sự bất ngờ khi tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ Online. "Huyện không nhận được báo cáo từ địa phương. Tôi sẽ cho kiểm tra ngay...", ông Dực trao đổi.

Tác giả: TIẾN THẮNG- KHÁNH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ