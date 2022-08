Buồn vì cãi nhau với người yêu, thanh niên đập phá quán karaoke

Trước đó, Nại Thành Thạo cùng nhóm bạn đến một quán karaoke, có địa chỉ tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để hát.

Sau khi hát xong, do nhậu say và trong lòng buồn bực do trước đó cự cãi với người yêu, Thạo dùng tay đập vào màn hình tivi hiệu Samsung 55 inch đang gắn trên tường trong phòng hát, làm màn hình tivi bị hư hỏng.

Đối tượng Nại Thành Thạo

Trong lúc ra thanh toán tiền, nhóm của Thạo, gồm Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi), Phùng Minh Trọng (15 tuổi) và Phùng Minh Vũ (26 tuổi) (cùng ngụ huyện Tân Châu) và Hán Đại Tiến (20 tuổi, ngụ xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) xảy ra xô xát với hai nhân viên của quán. Do đánh không lại các nhân viên của quán nên Bảo, Tiến, Vũ, Trọng và Thạo bỏ chạy ra ngoài đường sử dụng gạch đá, đoạn gỗ ném vào cửa của quán karaoke, làm hư hỏng một số tài sản.

Hậu quả vụ ẩu đả, Trọng và Bảo bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: congan.com.vn