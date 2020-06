Buộc thôi việc vợ cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định vừa bị bắt

Sở LĐ-TB&XH Bình Định, nơi vợ chồng ông Trương Hải Ân từng công tác

Sáng 6/1, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Định xác nhận, bà P.T.V.V, nguyên phó phòng ở sở này đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Bà V. là vợ của ông Trương Hải Ân, cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bà V. được xác định bị buộc thôi việc do vào năm 2019, bà V. đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan trong một thời gian dài.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an quận 12 TP.HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974; ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, khi đối tượng đang trốn tại TP.HCM. Trương Hải Ân là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đầu tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát đi thông báo về việc xác minh đơn tố cáo ông Trương Hải Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bán bất động sản... để huy động tiền của các cá nhân trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc, cùng gia đình đi khỏi địa phương, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định yêu cầu ông Ân đến văn phòng cơ quan này để giải quyết. Nếu 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, ông Ân không đến giải quyết, cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù vậy, sau đó ông Ân vẫn không đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Định trình diện theo thông báo trên. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng xác định gia đình ông Ân đi khỏi địa phương từ tháng 6/2019 nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Ân.

