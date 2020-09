Bùng nổ người nổi tiếng bán hàng online ''giá cắt cổ'

Thêm nhiều nạn nhân là "cộng tác viên" bán hàng Với sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử, nhất là trong mùa dịch COVID-19, các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội ngày càng phổ biến hơn nhưng những rủi ro, nguy cơ bị lừa đảo với hình thức mua sắm này cũng nhiều hơn. Phổ biến nhất hiện nay là lừa đảo tuyển dụng cộng tác viên bán hàng trên Facebook. Với một chiêu thức rất cũ là hứa hẹn người tham gia đăng bài và có khách mua hàng sẽ nhận được hoa hồng, các trang chuyên bán mỹ phẩm, hàng chăm sóc da... đã lừa rất nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn sau khi được "mồi chài" đăng ký làm cộng tác viên, vừa đăng tin lên Facebook thì ngay lập tức sẽ có người vào đặt hàng nhưng thực chất đây chỉ là cái bẫy để dụ "con mồi". Chỉ cần nạn nhân liên lạc với công ty và nộp tiền để giao hàng cho khách, ngay lập tức người đặt hàng sẽ hủy đơn hàng hoặc khóa máy và lặn biệt tăm, các cộng tác viên phải ôm hàng và mất tiền. Phản ánh đến Tuổi Trẻ, chị D.N.Y. cho biết vừa bị lừa đảo theo hình thức trên và bị mất 20 triệu đồng. "Có một người tự nhận mình là người của công ty mỹ phẩm đang cần tuyển cộng tác viên. Do đang có nhu cầu tìm việc làm, tôi đã đăng ký làm và nhanh chóng sụp bẫy" - chị Y. nói. Chị H. tại TP.HCM cũng bị một tiệm mỹ phẩm tự xưng "hàng chính hãng" lừa đảo chiếm đoạt 107 triệu đồng thông qua hình thức tuyển cộng tác viên. Vừa trở thành cộng tác viên, chị H. nhận được đơn hàng nhưng khi liên lạc với khách để giao thì bặt vô âm tín, chị H. suy sụp do phải ôm một đống hàng trong khi chưa kịp có thêm thu nhập như quảng cáo của hãng mỹ phẩm. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, số lượng các nạn nhân là "cộng tác viên" bị lừa 3-5 triệu đồng rất lớn, do số tiền không nhiều lại được hứa hẹn tiền công rất hấp dẫn là 50.000 đồng/ngày khi giới thiệu sản phẩm trên trang Facebook cá nhân, thậm chí có đơn vị hứa hẹn mức hoa hồng rất cao. "Chỉ đến khi bị khách hủy đơn hàng, người của công ty cũng lặn biệt tăm thì mới biết mình bị lừa nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể... rút kinh nghiệm, lấy đó làm bài học. Điều tôi bức xúc là các cơ quan quản lý không vào cuộc điều tra, xử lý các đối tượng lừa đảo này bởi đã có nhiều nạn nhân lên tiếng rồi" - chị T.Đ. (TP.HCM), người vừa bị mất 4,5 triệu đồng do bị lừa làm cộng tác viên, bức xúc. N.BÌNH