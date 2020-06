Bơm xi măng cho bệnh nhân xẹp đốt sống đa tầng

Qua thăm khám, xét nghiệm lâm sàng-cận lâm sàng bệnh nhân được chẩn đoán: Xẹp đốt sống thắt lưng L2, L4 do loãng xương, có chỉ định phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học qua da.

Ca mổ được tiến hành thành công bởi kíp mổ của Ths.Bs. Trần Văn Biên và các cộng sự. Sau mổ, bệnh nhân đỡ đau, một ngày sau đó bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tự đi lại, cảm giác đau chói vùng lưng nay đã hết hoàn toàn.

Hình ảnh X-quang của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật

Xẹp đốt sống là tình trạng đốt sống bị xẹp, giảm chiều cao thân đốt sống. Xẹp đốt sống là biến chứng hay gặp của bệnh lý loãng xương, hoặc do một số nguyên nhân khác như: ung thư di căn cột sống, chấn thương cột sống… gây ra đau đớn dữ dội, biến dạng, mất đi chiều cao của thân đốt sống.

Xẹp đốt sống do loãng xương là bệnh lý thường gặp ở tuổi già, đặc biệt là phụ nữ tuổi mãn kinh. Tình trạng xẹp đốt sống có thể liên quan, hoặc không liên quan tới chấn thương, tuy nhiên nguyên nhân thường gặp nhất là ngã tác động lên hệ thống các đốt sống đã loãng xương sẵn của cột sống thắt lưng, ngực.

Triệu chứng xẹp đốt sống:

Đau lưng tăng dần, có thể liên quan tới chấn thương hoặc sau những vận động gây áp lực lên cột sống.

Cơn đau lưng liên quan tới vận động: đau khi thay đổi tư thế, khi đi lại

Có thể dẫn tới biến dạng cột sống như gù, vẹo

Ấn cột sống có điểm đau chói, thương liên quan trực tiếp tới đốt xẹp và đốt sống kế cận

Có thể gặp các triệu chứng kèm theo như: chèn ép rễ thần kinh, yếu chân, đau theo rễ thần kinh liên sườn, rối loạn cơ vòng

Những đối tượng có nguy cơ dễ bị xẹp đốt sống:

Phụ nữ tuổi mãn kinh sẽ có tình trạng loãng xương tiến triển nhanh hơn nên dễ bị xẹp đốt sống.

Những người có thể trạng kém như còi xương, suy dinh dưỡng, các bệnh lý nền gây ảnh hưởng tới phát triển của xương, hệ tạo máu.

Người có tiền sử gia đình bị loãng xương

Người ít chơi thể thao, ít vận động ngoài trời

Sử dụng các chất kích thích: bia, cà phê, thuốc lá

Ths.Bs. Trần Văn Biên – Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh-Sọ não-Cột sống cho biết: “Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học qua da là biện pháp hiệu quả và lựa chọn tối ưu cho các bệnh nhân bị xẹp đốt sống do các nguyên nhân như: loãng xương, chấn thương, U xương… khi các tổn thương này không có chỉ định phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp vít, đã được điều trị nội khoa bài bản và kết hợp nhiều biện pháp điều trị khác nhưng tình trạng đau lưng kéo dài không đỡ.”

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học qua da là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, thời gian phẫu thuật nhanh, phục hồi sau phẫu thuật sớm, đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kỹ năng và máy móc hiện đại để giúp cho việc can thiệp trở nên an toàn, chính xác và đạt hiệu quả cao.

Kỹ thuật này được các bác sĩ khoa PTTK-SN-CS- Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thực hiện thường xuyên, với hàng trăm bệnh nhân được can thiệp mỗi năm, mang lại hiệu quả tốt và trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như các khu vực lân cận.

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn