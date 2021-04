Bộ Y tế công bố 45 ca COVID-19, trong đó 5 ca ở Hà Nam, 1 ca tại TP.HCM

BN2899, BN2901, BN2903, BN2908-BN2909 (là các ca trong một gia đình tại Hà Nam) vàBN2910 (TP. HCM). Đây là chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân BN2899 từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.

Ngày 22/4 bệnh nhân hoàn thành cách ly, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương. Ngày 24/4 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, 1 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

BN2866 cách ly ngay sau khi nhập cả tại Long An: Nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. HCM.

BN2897 cách ly ngay sau khi nhập cả tại Long An: Nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 27/4, BN2866 và BN2897 từ Ba Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, Long An.

BN2867-BN2879, BN2881-BN2882, BN2884, BN2886 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ. Các bệnh nhân từ 24-36 tuổi, là công dân Việt Nam. Ngày 28/4, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi TP. Cần Thơ.

BN2880, BN2883, BN2885, BN2887-BN2895 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Các bệnh nhân từ 19-51 tuổi, là công dân Việt Nam. Ngày 25/4, các bệnh nhân trên từ Indonesia nhập cảnh Cảng Bourbon trên Tàu Đại Dương SEA. Kết quả xét nghiệm ngày 26/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

BN2896 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Nữ, 33 tuổi, là công dân Việt Nam địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 12/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa.

BN2898 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Nghệ An: Nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Ngày 14/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

BN2900 ghi nhận tại Vĩnh Phúc: Nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

BN2902 ghi nhận tại Vĩnh Phúc: Nam, 48 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 24/4, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK517 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN2904 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 21/4, bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN2905 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Nam, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

BN2907 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/4, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN2906 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngày 23/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 2.516 ca bệnh.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 13 người có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 15 người âm tính lần 2 và 20 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.

Tác giả: Phạm Quý

Nguồn tin: Báo VTC News