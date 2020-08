Bộ Y tế cảnh báo khẩn: Pate Minh Chay có độc tố độc lực mạnh

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cho biết Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo về việc Công ty Lidl GB, Công ty Hand2Mouth Ltd, Công ty Palleo Foods Co. và Công ty Rude Health Food của Anh đã thu hồi các sản phẩm bánh kẹo có chứa các loại hạt của Brazil, do những sản phẩm này bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh Salmonella. Đồng thời, Cơ quan FSA cũng ban hành thông tin thu hồi các sản phẩm này. Thông tin chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo và thu hồi bao gồm Deluxe Dark Chocolate Muesli Bar with Brazils and Cranberrie; Cocoa & Hazelnut Grain-Free Granola; Brazil & sultana with peanuts and almonds và Natural Bar fruit & nut.