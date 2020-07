Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Tháo gỡ khó khăn cho SXKD, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo nhanh với Bộ trưởng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu một số kết quả đạt được về KT-XH trong 7 tháng đầu năm. Trong đó, nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19, dù khó khăn nhưng tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 2,69%, thu ngân sách ước đạt trên 8.300 tỷ đồng; nông nghiệp tiếp tục có tăng trưởng gần 5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo nhanh kết quả đạt được về KT-XH tỉnh Nghệ An trong 7 tháng đầu năm.

Với quyết tâm phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đã đề ra ở mức cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động. Đồng thời, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Riêng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đến thời điểm 20/7, tổng số vốn kế hoạch giao trên 8.000 tỷ đồng, số vốn giải ngân đạt hơn 4.380 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 54%. Nghệ An quyết tâm sẽ giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã báo cáo định hướng phát triển kinh tế, xã hội Nghệ An giai đoạn 2021-2025 với 3 vùng kinh tế trọng điểm và 3 đột phá để phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý: không chỉ vốn đầu tư công cần đẩy nhanh, tỉnh cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án có nguồn vốn khác cũng được triển khai thuận lợi, góp phần cho tăng trưởng. Cùng với đó, tỉnh cần thành lập các tổ công tác rà soát, đôn đốc kịp thời, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Từ kết quả phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2015-2020, Bộ trưởng nhận định có 3 chỉ tiêu quan trọng, gồm: tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người, Nghệ An đều chưa đạt. Trong đó, cơ cấu nguồn thu ngân sách của Nghệ An vẫn chưa bền vững, còn phụ thuộc quá cao vào nguồn thu từ đất. Trong phát triển, các vùng phát triển của Nghệ An vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đáng lưu ý, Nghệ An đang có dấu hiệu tụt lại so với các tỉnh trong khu vực cả về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người.

Thống nhất với quan điểm phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu: tỉnh phải có tư duy, tầm nhìn mới để phát triển được hết tiềm năng, phải biết nghĩ lớn và làm lớn. Muốn thực hiện định hướng chiến lược, trước hết tỉnh phải đảm bảo quy hoạch tốt.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, 5 năm tới nông nghiệp vẫn là chủ lực của Nghệ An. Tỉnh phải có bước đi khôn ngoan trong nông nghiệp. Đó là theo đuổi nông nghiệp hiệu quả cao thay vì nông nghiệp công nghệ cao, từng bước tiếp cận nông nghiệp hữu cơ. Trong vấn đề liên kết vùng, Nghệ An hoàn toàn có đủ điều kiện để có thể trở thành nhiều trung tâm nhưng trên hết phải chú ý đảm bảo kết nối với: Nam Thanh Hóa và Bắc Hà Tĩnh. Trong tư duy phát triển giữa miền Đông và miền Tây của tỉnh cũng cần có chiến lược, đặc thù, mục tiêu riêng, tập trung nguồn lực đúng chỗ và phải có sự tương trợ giữa 2 miền. Các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được triển khai như: đường ven biển, đường Vinh - Cửa Lò. Tỉnh phải tận dụng, biến các hành lang giao thông này thành các hành lang kinh tế; quy hoạch tận dụng và phát huy hiệu quả tối đa quỹ đất này. Trong thu hút đầu tư cũng phải quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đất đai, có tầm nhìn phát triển lâu dài.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn những gợi mở, chỉ đạo, định hướng mang tầm chiến lược của Bộ trưởng đối với tỉnh. Các góp ý của Bộ trưởng đã giúp Nghệ An sáng rõ nhiều vấn đề trong tư duy và quan điểm phát triển. Đặc biệt là vấn đề phát triển vùng, đầu tư nguồn lực, quản lý đất đai và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nghệ An trong thu hút các dự án động lực.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Công đoàn Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã đi tham quan Khu công nghiệp VISIP và tặng quà cho 3 gia đình chính sách là thương binh, mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn./.

Tác giả: Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An