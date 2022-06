Bộ tộc "thoáng" nhất thế giới: Phụ nữ dùng vỏ sò che phần nhạy cảm, đàn ông không cố định vợ

Guam là hòn đảo cực nam trong chuỗi đảo Mariana và là hòn đảo lớn nhất ở Micronesia - một quốc đảo ở Thái Bình Dương. Hòn đảo rộng 549 km vuông này là nơi cư trú của hơn 168.000 người (dữ liệu năm 2020) trong đó có hơn một nửa là người Chamorro bản địa.

Bộ tộc Chamorro đã cư trú trên đảo Guam khoảng 4.000 năm và được mệnh danh là bộ lạc nguyên thủy sống "thoáng" nhất trên thế giới. Đàn ông Chamorro mạnh mẽ và quyền lực còn phụ nữ lại đa phần xinh đẹp, quyến rũ nhưng tất cả họ đều có chung một đặc điểm là rất "cởi mở". Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do môi trường sống đặc biệt ở nơi này. Guam nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình mỗi ngày trong năm lên tới hơn 25 độ C. Do nắng nóng bất thường nên cư dân Chamorro hiếm khi mặc quần áo. Đàn ông thường chỉ quấn một mảnh vải trên người, còn phụ nữ dùng vỏ sò để che đi bộ phận nhạy cảm. Họ sống cuộc sống bán nguyên thủy như vậy từ ngày này qua ngày khác.

Ngoài việc không thích mặc đồ, người dân Chamorro còn có sở thích đặc biệt, đó là xăm mình và nhuộm răng đen. Mỗi người sẽ có một hình xăm riêng biệt và mang ý nghĩa khác nhau, không ai giống ai. Họ tin rằng những hình xăm này giống như lời chúc phúc của các vị thần, che chở giúp họ khỏe mạnh, giúp mưa thuận gió hòa. Đặc biệt, người Chamorro tin rằng những hình xăm này mang đến cho họ một quyền năng và giúp họ thể hiện địa vị đặc biệt.

Về chế độ ăn và cách chế biến món ăn của họ cũng rất cổ xưa. Những người Chamorro sống dựa vào săn bắn, hái lượm như tổ tiên từ thời nguyên thủy của mình. Các thực phẩm chủ yếu của họ là thịt nướng, khoai lang, khoai tây, cá, chuối. Để làm chín thức ăn, người Chamorro sẽ đào một cái hố to trên mặt đất, sau đó cho thức ăn đã gói trong lá cây vào đó rồi chất củi lên để nấu chín những thứ này. Khi gói thức ăn bằng lá như vậy, họ tin rằng món ăn sẽ có hương vị tự nhiên, thơm ngon hơn.

Điều đáng nói là đàn ông Chamorro không gầy gò, ốm yếu như những bộ lạc nguyên thủy khác. Họ cực kỳ cường tráng giống như các gymer trong xã hội hiện đại. Còn phụ nữ Chamorro hầu hết có mái tóc màu đỏ, làn da nâu sẫm vô cùng quyến rũ, hoang dại. Họ quan niệm rằng phụ nữ phải đẫy đà, tràn trề mới là xinh đẹp, có sức sống.

Những người Chamorro cũng đều có dòng máu lai bởi họ từng trải qua một giai đoạn bị người Tây Ban Nha xâm lược. Chính sách của Tây Ban Nha trong thời kỳ cai trị thuộc địa (1668-1898) là một trong những cuộc chinh phục và cải đạo sang Công giáo La Mã. Điều này dẫn đến việc tiêu diệt dần các chiến binh nam của Guam và một số người Chamorro phải di dời khỏi vùng đất của họ.

Cho đến ngày nay, hầu hết người dân tại đây đều mang trong mình ít nhất 3 dòng máu. Một số người Chamorro ngày nay có tổ tiên là Tây Ban Nha, Mexico, Philippines và Mỹ. Cũng chính vì chiến tranh xâm lược mà nền văn minh nơi đây đã bị phá vỡ, nhiều nét truyền thống không còn được lưu giữ. Bên cạnh việc duy trì chế độ mẫu hệ, ngôn ngữ, truyền thống bản địa, người Chamorro cũng đã tiếp thu một số truyền thống văn hóa của Tây Ban Nha.

Văn hóa Chamorro dựa trên một giao thức xã hội phức tạp tập trung vào chủ nghĩa đa nguyên thay vì chủ nghĩa cá nhân và tôn trọng người khác. Một biểu hiện văn hóa rõ ràng nhất chính là việc hôn tay những người lớn tuổi, truyền lại truyền thuyết, tụng kinh, nghi lễ tán tỉnh, cầu xin sự tha thứ từ tổ tiên khi bước vào rừng sâu hoặc chiến trường xưa cho thế hệ sau.

Bộ lạc Chamorro còn là một bộ lạc nữ quyền điển hình, nơi còn thực hiện chế độ đa phu. Các cô gái nơi này có thể chọn nhiều chồng và đàn ông ở đây không có một người vợ cố định bởi họ có thể bị một cô gái khác để mắt tới bất cứ lúc nào.

Tại bộ lạc Chamorro, chỉ số thông minh và địa vị xã hội của phụ nữ cao hơn đàn ông. Điều này liên quan chặt chẽ đến sự phân công lao động trong xã hội. Trái ngược với những bộ tộc nguyên thủy khác, trong cộng đồng người Chamorro, phụ nữ đi săn bắt mồi còn đàn ông thì cưới vợ, ở nhà chăm con. Tuy nhiên theo thời gian, điều này đã thay đổi rõ rệt. Giờ đây đàn ông đảm nhận những công việc nặng như dựng nhà, săn bắt còn phụ nữ ở nhà làm các công việc nhẹ nhàng. Nhưng có một điều không thay đổi chính là địa vị của phụ nữ trong bộ lạc. Họ vẫn luôn được tôn trọng và có vị trí rất cao trong tộc.

Như chúng ta đã biết, nhiều bộ lạc nguyên thủy sống khép kín và không hoan nghênh người ngoài, nhưng người Chamorro thì khác. Họ rất nhiệt tình với các du khách bên ngoài và thích nghi cực nhanh với xã hội hiện đại. Ngày nay, đảo Guam được mệnh danh là "châu Mỹ ở châu Á", là điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Bình Dương.

Tác giả: BẢO LINH

Nguồn tin: phununews.nguoiduatin.vn