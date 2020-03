Bổ nhiệm nhân sự Hải quân, Biên phòng, Công an

Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Công tác quần chúng.

Ngày 2/3, Cục Chính trị Hải Quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Phòng Công tác quần chúng trực thuộc Cục Chính trị Hải quân.

Phòng Công tác quần chúng được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân (thời bình). Thượng tá Phạm Khoa Nam, nguyên Trưởng ban Thanh niên Hải quân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng.

Phòng Công tác quần chúng là cơ quan nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh, Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân về các mặt hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; Công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức quốc phòng; Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Công tác giáo dục mầm non trong Quân chủng và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Thanh niên Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng và Ban Phụ nữ Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiểu, Chủ nhiệm Chính trị Hải Quân yêu cầu lãnh đạo Phòng Công tác quần chúng khẩn trương kiện toàn tổ chức; thực hiện tốt việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ giúp Đảng ủy Cục Chính trị chỉ đạo các hoạt động trong toàn Quân chủng đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Quân chủng và của Đảng ủy Cục Chính trị; nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa mọi hoạt động của Phòng đi vào ổn định.

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến công tác nhân sự của quân đội, ngày 2/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Đào Hồng Hà, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, thay Đại tá Nông Thế Hanh nghỉ chế độ;

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, thay Đại tá Trịnh Văn Hội nghỉ chế độ;

Thượng tá Trần Anh Khôi, Phó Chỉ huy trưởng Kỹ thuật bàn giao công tác Kỹ thuật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang chuyển về cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã ký biên bản tiếp nhận các nhiệm vụ và chính thức điều hành công việc từ ngày 2/3/2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh trao quyết định và chúc mừng Đại tá Hồ Văn Mười.

Chiều 2/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc chỉ định Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Trước đó, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, Đại tá Hồ Văn Mười, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông từ tháng 12/2019 thay Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày (2/3), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Gia Nghĩa và Công an phường Quảng Thành thuộc thành phố Gia Nghĩa; đồng thời công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông./.

