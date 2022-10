Bộ đội tìm thấy két sắt sau lũ quét, người dân mừng rơi nước mắt

Your browser does not support the video tag.

Sáng 6/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả của lũ quét để lại, các cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện một két sắt bị vùi sâu dưới lớp bùn đất.

Qua kiểm tra, két sắt là của gia đình ông Lương Văn Mặn và bà Lương Thị Ỏn, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Tài sản trong két sắt gồm có: 60,8 triệu đồng tiền mặt, trang sức và sổ đỏ nhà, giấy tờ cá nhân quan trọng.

Các chiến sỹ kiểm tra tài sản dưới sự chứng kiến của bà con.

Gia đình ông bà Ỏn cách điểm phát hiện két sắt hơn 100m. Tất cả tài sản này được hoàn trả đầy đủ cho gia đình dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con và cấp ủy chính quyền bản Hòa Sơn.

Nhận được số tài sản trên, bà Ỏn cảm động rơi nước mắt, vì đây là số tài sản rất lớn, được tích góp từ rất lâu. Hơn nữa gia đình bà cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề của lũ quét.

Bà Ỏn cho biết: “Đây là tài sản duy nhất của gia đình còn sót lại trong cơn lũ quét, bởi căn nhà đã trôi theo dòng nước lũ, chẳng còn gì hết nữa. Tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các cán bộ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An”.

Số tài sản cuối cùng của gia đình bà Ỏn sau khi bị lũ quét.

Xã Tà Cạ là địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét, lũ ống vào 2h ngày 2/10 vừa qua. Ngay sau đó, huyện Kỳ Sơn đang tập trung lực lượng, cán bộ, chiến sỹ CHQS huyện nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Ngoài lực lượng tại chỗ thì Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tăng cường 150 cán bộ chiến sỹ. Hiện nay, các lực lượng đã được phân theo tuyến để triển khai nhân lực, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả tại địa bàn các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 và thị trấn Mường Xén.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, qua rà soát, đơn vị đã nắm được vị trí những địa bàn chịu thiệt hại nặng do lũ quét gây ra để phân bổ lực lượng. Từ đó, tập trung vào những gia đình bị ngập chưa có nhà ở để di dời dân đến nơi an toàn. Thời gian này, đơn vị cũng đã có sự phối hợp, hỗ trợ từ Ban CHQS tỉnh, bộ đội biên phòng cũng như các lực lượng khác để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Gia đình vô cùng cảm kích khi các chiến sỹ tìm thấy tài sản bị vùi trong bùn.

Theo ông Vi Hòe, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng quân đội, đến giờ này, huyện đã khắc phục được một phần thiệt hại do lũ.

“Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng quân đội, biên phòng, công an cũng như là dân quân tự vệ đã tham gia phòng chống khắc phục thiên tai. Đối với địa phương, đây cũng chính là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi lĩnh vực, luôn có mặt trong những điểm nóng trên trên địa bàn. Chúng tôi cũng mong rằng cán bộ chiến sỹ tiếp tục cùng với địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ để người dân có thể ổn định cuộc sống”, ông Vi Hòe cho hay.

