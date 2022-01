Bố đẻ bất ngờ chia sẻ đã 'giải cứu' được Diễm My bên dưới tầng hầm Tịnh thất Bồng Lai, thực hư ra sao?

Tối muộn 6/1, trên sóng trực tiếp của một streamer nổi tiếng, bố ruột của Diễm My - ông Võ Văn Thắng đã cho biết việc tìm thấy một người nữ bên dưới tầng hầm của Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, ông Thắng chia sẻ được báo tin phát hiện hai người con gái bên dưới tầng hầm của Tịnh thất Bồng Lai, nơi đang khiến dư luận dậy sóng những ngày gần đây. Đáng chú ý trong số hai cô gái được phát hiện có Diễm My.

Diễm My là nhân vật được cả cõi mạng tìm kiếm bấy lâu nay.

Thông tin này khiến cả cõi mạng rần rần bởi Diễm My là nhân vật được hàng triệu dân mạng "truy lùng" suốt năm 2021, thậm chí còn tạo ra trend "giải cứu Diễm My" viral khắp mọi mặt trận.

Ngay sau đó, SAOstar đã liên hệ với phía gia đình Diễm My để tìm hiểu rõ hơn về thông tin sự việc. Trả lời SAOstar, phía gia đình Diễm My cho biết , họ nhận được cuộc gọi thông báo đã tìm thấy Diễm My từ một người lạ. Nhưng sau đó khi liên lạc lại theo số điện thoại trên để tìm hiểu rõ hơn thì không nhận được phản hồi.

"Rất có thể đây là thông tin giả, gia đình chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục chờ đợi thông tin từ phía cơ quan chức năng", gia đình Diễm My chia sẻ.

Tịnh Thất Bồng Lai là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày gần đây

Ít ngày gần đây, sự việc lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") đã nhận được sự quan tâm trở lại từ phía dư luận, đặc biệt là ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra C.ông an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án Tịnh thất Bồng Lai để điều tra các tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Ông Lê Tùng Vân

Trong đó, vai trò quan trọng là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), người tự xưng là Thầy ông nội, Đại đức Thích Tâm Đức, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai từ năm 2014 đến nay.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn