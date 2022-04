Bộ Công an ủy thác Công an Đồng Tháp điều tra việc mua sắm kit xét nghiệm Việt Á

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp là một trong các đơn vị mua sắm kit Việt Á với số lượng lớn - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 10-4, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thông cáo báo chí về kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 7-2 đến 4-3, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc và việc sử dụng các nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị trong giai đoạn năm 2020 - 2021 trên 742 tỉ đồng. Trong đó, mua sắm trang thiết bị y tế gần 84 tỉ đồng, vật tư y tế hơn 182 tỉ đồng, sinh phẩm xét nghiệm trên 305,8 tỉ đồng và kit xét nghiệm gần 170 tỉ đồng.

Riêng Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mua sắm thông qua 10 gói thầu, với giá trị hợp đồng hơn 233 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực tế mua sắm hơn 197,4 tỉ đồng; đã thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền gần 157 tỉ đồng và còn lại hơn 40,6 tỉ đồng chưa thanh toán.

"Kết quả thanh tra thực tế các gói thầu nhìn chung về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các chủ đầu tư tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn một số hạn chế", thông cáo nêu.

Cụ thể, một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng; việc theo dõi nhập, xuất kho chưa hợp lý; một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu thiếu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu; biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật; đăng tải kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt chậm hơn thời gian quy định.

Chưa có hồ sơ bảo hành chứng minh thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng và hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng; thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ, mã ký hiệu, nhãn mác, tính hợp lệ của sản phẩm, hàng hóa...

Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào điều tra ủy thác theo chỉ đạo của Bộ Công an trong việc mua sắm trên 233 tỉ đồng kit Việt Á - Ảnh: MINH KHANG

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành khắc phục ngay những hạn chế. Đồng thời, tổ chức xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư còn thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm.

Mặt khác, Sở Y tế Đồng Tháp phải phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra đối với các gói thầu thanh tra đã chỉ ra những sai sót báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đồng thời, phải tổ chức rà soát, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều phối, quản lý, sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm bảo đảm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thời gian thực hiện các nội dung trên chậm nhất đến hết quý 3-2022.

Đối với vụ việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, thượng tá Trần Trung Quốc - trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Đến thời điểm này Bộ Công an đã ủy thác cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra theo quy định pháp luật. Hiện nay, chúng tôi đã cử lực lượng điều tra viên và viện kiểm sát vào cuộc. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả về Bộ Công an".

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ